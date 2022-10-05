Sosyal Medya Yasası nedir?

TBMM, yeniden yasama çalışmalarına başladı ve oturumunu Dezenformasyon Yasası ile açtı. Yeni yasanın içinde yer alan Sosyal Medya Yasası, kapsamlı değişiklikleri ve yeni düzenlemeleri getirecek. Peki, Sosyal Medya Yasası nedir ve neleri kapsıyor?

Sosyal Medya Yasası nedir?
Yaşam
05 Ekim 2022 12:40 Güncelleme: 05 Ekim 2022 15:10
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, birçok konuyu kapsayan Dezenformasyon Kanununu ele aldı. Bu yasa içinde Sosyal Medya Yasası da yer alıyor. Peki, Sosyal Medya Yasası nedir, neleri kapsıyor, yeni düzenlemeler nasıl olacak? İşte Sosyal Medya Yasası ve detayları...


Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya Yasası neleri kapsıyor?

Sosyal medya yasa teklifi ile; sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor.


İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak. Bu yasadan önce haber sitelerindeki medya çalışanları Basun Kanununu ile gazetecilere verilen haklardan yararlanamıyordu. Yeni yasa sayesinde internet sitesindeki; spikerlere, editörlere ve yayıncılara basın kartı verilebilecek.


Sosyal medyanızı düzenlemenizin zamanı gelmedi mi?
Sosyal medyanızı düzenlemenizin zamanı gelmedi mi?

Çocukların zararlı içeriklerden uzak durması için ayrıştırılmış hizmet başlığı altında bir düzenleme geliyor. Çocukların, internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek. Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.


Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Yasa, hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesinin veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir içerik için verilen kaldırma kararı, tüm site ve platformlarını kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkartılmasına gerek kalmayacak.


Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu düzünleme çeşitli tepkilere yol açtı. Yasaya dair düzenlemeler önümüzdeki günler daha netleşecek...



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