Soğuk suda yüzmek menopoz belirtilerine iyi geliyor

İngiltere gibi soğuk iklimin hakim olduğu Avrupa ülkelerinde, özellikle de İskandinav kültüründe soğuk suda yüzmek sık rastlanılan bir alışkanlık. Soğuk duşun faydaları ve soğuk suyun sağlık üzerindeki etkileri geleneksel olarak kabul edilirken ülkemizde soğuk denize girmek az bir kesim tarafından tercih ediliyor. Deniz suyunun ısınmaya başladığı bahar aylarından itibaren yazlık kesimlerde denize girmeye başlayanlar içinse bilim insanlarından olumlu bir haber geldi. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma sonucunda, düzenli olarak soğuk suda yüzen menopoz dönemindeki kadınların fiziksel ve zihinsel olarak yaşadıkları menopoz belirtilerinde önemli iyileşmeler raporlandı.

Menopoz belirtilerine iyi gelen spor

Post Üreme Sağlığı dergisinde yayınlanan araştırma, soğuk suda yüzmenin sağlık üzerindeki etkilerini incelemek için 785'i menopozda olan 1114 kadınla anket yaptı.

Bulgular, menopozdaki kadınların, soğuk suda yüzmenin bir sonucu olarak kaygı (kadınların %46,9'u tarafından bildirildiği üzere), ruh hali değişimleri (%34,5), moral bozukluğu (%31,1) ve sıcak basması (%30,3) durumlarında önemli bir iyileşme yaşadığını gösterdi. Ayrıca kadınların çoğunluğu (%63,3) özellikle menopoz sıkıntılarını hafifletmek için yüzdüğünü belirtti.

Araştırmada adı geçen kadınlardan bazıları, soğuk suyu "anında stres/anksiyete giderici" bulduklarını ve bu aktiviteyi "şifa verici" olarak tanımladıklarını söyledi.

Ruh halini iyileştiriyor

57 yaşındaki bir kadın şunları söyledi: "Soğuk su olağanüstü. Hayatımı kurtardı. Suda her şeyi yapabilirim. Tüm belirtiler (fiziksel ve zihinsel) ortadan kayboluyor ve kendimi en iyi halimde hissediyorum."

University College London EGA Kadın Sağlığı Enstitüsü’nden kıdemli yazar Profesör Joyce Harper şunları söyledi: "Soğuk suyun daha önce açık havada yüzücülerde ruh halini iyileştirdiği ve stresi azalttığı bulunmuştu ve buz banyoları uzun süredir sporcuların kas onarımına ve iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılıyordu. Çalışmamız bu iddiaları destekliyor; bu arada anekdot niteliğindeki kanıtlar aynı zamanda soğuk suda yüzmenin kadınlar tarafından sıcak basması, ağrı ve sızı gibi fiziksel semptomları hafifletmek için nasıl kullanılabileceğini de vurguluyor.”

"Semptomlarda azalma sağlamak için gereken sıklık, süre, sıcaklık ve maruziyet konusunda hâlâ daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bununla birlikte, bulgularımızın menopozla mücadele eden kadınlar için alternatif bir çözüm sağlayabileceğini ve daha fazla kadını menopozla barışmaya teşvik edebileceğini umuyoruz."

Sosyalleşme olanağı

Araştırmaya katılan kadınların çoğunun hem yaz hem de kış aylarında yüzdüğü ve dalgıç kıyafeti yerine mayo giydiği tespit edildi. Kadınlar, soğuk suda yüzmek için ana motivasyonlarının menopoz semptomlarına yardımcı olmasının yanı sıra dışarıda olmak, zihinsel sağlığı iyileştirmek ve egzersiz yapmak olduğunu söyledi.

Profesör Harper şunları söyledi: "Kadınların çoğunluğu anksiyete, ruh hali değişimleri ve sıcak basması gibi semptomları hafifletmek için yüzüyor. Çalışmamıza katılan kadınlar, soğuk suyun fiziksel ve zihinsel etkilerinin semptomlarına yardımcı olduğunu hissettiklerini bildirdiler. Bunlar hava daha soğuk olduğunda daha belirgindi. Ne sıklıkta yüzdükleri, ne kadar süre yüzdükleri ve ne giydikleri de önemliydi. Daha uzun süre yüzenler daha belirgin etkilere sahipti. Soğuk suda yüzmenin en güzel yanı, insanların doğada ve çoğu zaman arkadaşlarıyla birlikte egzersiz yapmasıdır; bu da size harika bir sosyalleşme olanağıdır."

Soğuk suda yüzmenin riskleri de var

Soğuk suda yüzmenin faydalarına rağmen araştırmacılar, bu sporun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini vurguladı. Profesör Harper şöyle açıkladı: "Soğuk suda yüzerken dikkatli olunmalıdır çünkü katılımcılar kendilerini hipotermi, soğuk su şoku, kalp ritmi bozuklukları ve hatta boğulma riskine sokabilirler. Nerede yüzdüklerine bağlı olarak su kalitesi standartları da farklılık gösterebilir. Gastroenterit ve diğer enfeksiyon olasılığına karşın dikkatli olunmalı ve girilen suyun temizliğinden emin olunmalıdır.”

Kaynak: University College London. "Cold water swimming improves menopause symptoms." ScienceDaily. ScienceDaily, 24 January 2024. .