Soğuk suda yüzmek menopoz belirtilerine iyi geliyor

Yeni bir araştırma, düzenli olarak soğuk suda yüzen menopoz dönemindeki kadınların fiziksel ve zihinsel semptomlarında önemli iyileşmeler olduğunu bildirdi.

Soğuk suda yüzmek menopoz belirtilerine iyi geliyor
Sağlık
Giriş: 29 Nisan 2024 14:54
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İngiltere gibi soğuk iklimin hakim olduğu Avrupa ülkelerinde, özellikle de İskandinav kültüründe soğuk suda yüzmek sık rastlanılan bir alışkanlık. Soğuk duşun faydaları ve soğuk suyun sağlık üzerindeki etkileri geleneksel olarak kabul edilirken ülkemizde soğuk denize girmek az bir kesim tarafından tercih ediliyor. Deniz suyunun ısınmaya başladığı bahar aylarından itibaren yazlık kesimlerde denize girmeye başlayanlar içinse bilim insanlarından olumlu bir haber geldi. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma sonucunda, düzenli olarak soğuk suda yüzen menopoz dönemindeki kadınların fiziksel ve zihinsel olarak yaşadıkları menopoz belirtilerinde önemli iyileşmeler raporlandı.


Menopoz belirtilerine iyi gelen spor

Post Üreme Sağlığı dergisinde yayınlanan araştırma, soğuk suda yüzmenin sağlık üzerindeki etkilerini incelemek için 785'i menopozda olan 1114 kadınla anket yaptı.


Bulgular, menopozdaki kadınların, soğuk suda yüzmenin bir sonucu olarak kaygı (kadınların %46,9'u tarafından bildirildiği üzere), ruh hali değişimleri (%34,5), moral bozukluğu (%31,1) ve sıcak basması (%30,3) durumlarında önemli bir iyileşme yaşadığını gösterdi. Ayrıca kadınların çoğunluğu (%63,3) özellikle menopoz sıkıntılarını hafifletmek için yüzdüğünü belirtti.


Araştırmada adı geçen kadınlardan bazıları, soğuk suyu "anında stres/anksiyete giderici" bulduklarını ve bu aktiviteyi "şifa verici" olarak tanımladıklarını söyledi.


Ruh halini iyileştiriyor

57 yaşındaki bir kadın şunları söyledi: "Soğuk su olağanüstü. Hayatımı kurtardı. Suda her şeyi yapabilirim. Tüm belirtiler (fiziksel ve zihinsel) ortadan kayboluyor ve kendimi en iyi halimde hissediyorum."


University College London EGA Kadın Sağlığı Enstitüsü’nden kıdemli yazar Profesör Joyce Harper şunları söyledi: "Soğuk suyun daha önce açık havada yüzücülerde ruh halini iyileştirdiği ve stresi azalttığı bulunmuştu ve buz banyoları uzun süredir sporcuların kas onarımına ve iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılıyordu. Çalışmamız bu iddiaları destekliyor; bu arada anekdot niteliğindeki kanıtlar aynı zamanda soğuk suda yüzmenin kadınlar tarafından sıcak basması, ağrı ve sızı gibi fiziksel semptomları hafifletmek için nasıl kullanılabileceğini de vurguluyor.”


"Semptomlarda azalma sağlamak için gereken sıklık, süre, sıcaklık ve maruziyet konusunda hâlâ daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bununla birlikte, bulgularımızın menopozla mücadele eden kadınlar için alternatif bir çözüm sağlayabileceğini ve daha fazla kadını menopozla barışmaya teşvik edebileceğini umuyoruz."


Sosyalleşme olanağı

Araştırmaya katılan kadınların çoğunun hem yaz hem de kış aylarında yüzdüğü ve dalgıç kıyafeti yerine mayo giydiği tespit edildi. Kadınlar, soğuk suda yüzmek için ana motivasyonlarının menopoz semptomlarına yardımcı olmasının yanı sıra dışarıda olmak, zihinsel sağlığı iyileştirmek ve egzersiz yapmak olduğunu söyledi.


Profesör Harper şunları söyledi: "Kadınların çoğunluğu anksiyete, ruh hali değişimleri ve sıcak basması gibi semptomları hafifletmek için yüzüyor. Çalışmamıza katılan kadınlar, soğuk suyun fiziksel ve zihinsel etkilerinin semptomlarına yardımcı olduğunu hissettiklerini bildirdiler. Bunlar hava daha soğuk olduğunda daha belirgindi. Ne sıklıkta yüzdükleri, ne kadar süre yüzdükleri ve ne giydikleri de önemliydi. Daha uzun süre yüzenler daha belirgin etkilere sahipti. Soğuk suda yüzmenin en güzel yanı, insanların doğada ve çoğu zaman arkadaşlarıyla birlikte egzersiz yapmasıdır; bu da size harika bir sosyalleşme olanağıdır."


Soğuk suda yüzmenin riskleri de var

Soğuk suda yüzmenin faydalarına rağmen araştırmacılar, bu sporun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini vurguladı. Profesör Harper şöyle açıkladı: "Soğuk suda yüzerken dikkatli olunmalıdır çünkü katılımcılar kendilerini hipotermi, soğuk su şoku, kalp ritmi bozuklukları ve hatta boğulma riskine sokabilirler. Nerede yüzdüklerine bağlı olarak su kalitesi standartları da farklılık gösterebilir. Gastroenterit ve diğer enfeksiyon olasılığına karşın dikkatli olunmalı ve girilen suyun temizliğinden emin olunmalıdır.”


Kaynak: University College London. "Cold water swimming improves menopause symptoms." ScienceDaily. ScienceDaily, 24 January 2024. .


Öfke azaltır: Buz banyosu
Öfke azaltır: Buz banyosu

Menopoz etkilerini azaltan şifalı bitkiler

Kadınlar, 40 yaşlarında perimenopoza girer ve menopoz geçişine hazırlanırlar. İşte perimenopoz ve menopoz semptomlarını hafifleten 11 şifalı bitki...

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Kadınlar, 40 yaşlarında perimenopoza girer ve menopoz geçişine hazırlanırlar. Bu dönemlerde östrojen, projesteron ve androjen seviyeleri dalgalanır. Vücudunuz yılları kademe kademe yaşayacak ve doğal olarak bu sürece de girecek. Bu geçiş, 5-10 yıl boyunca sürebilmekte ve hatta bazı kadınlarda 13 yıl boyunca devam ettiği görülmektedir. Menopoz, tipik olarak 45-55 yaşlar arasında yaşanır. Bu süreç esnasında, regliniz durup yeniden başlayabilir, daha sık olabilir ya da şiddetinde değişimler görülebilir. Regliniz aralıksız 1 yıl boyunca gelmediğinde ise resmi olarak menopozdasınız demektir.
Perimenopoz ve menopoz semptomlarını hafifleten şifalı bitkiler: Not: Diyetinize şifalı bitkiler eklemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bazı bitkiler, ilaçlarla etkileşime geçerler, bazıları ise belirli sağlık sorunlarının varlığında güvenli değildirler.
Aslan kulağı Bu bitki, geçiş zamanında ortaya çıkabilen asabiyet ve kaygıyı azaltmada müttefikiniz olabilir. Perimenopoz kalp çarpıntıları sırasında kalbi sakinleştirir. Ancak perimenopoz sırasında kanamanız çok ise, bu bitkiyi fazla miktarda kullanmayın. Aslan kulağı, menopoz sırasında yaşanan uykusuzluğa da yardımcıdır. Tansiyonunuz düşükse eğer, bu bitkiden uzak durmalısınız. Aslan kulağını, çay ya da tentür formunda tüketin. Tentür formunda günde 2-4 kez, 50-80 damla. Çay olarak, 1 çay kaşığı kurutulmuş aslan kulağı. Günde 3 kez, 120 ml.
Hint kuşkonmazı Bu bitki, geçiş dönemi açısından idealdir. Ani ateş basmaları, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, kaygı ve hafıza kaybı için faydalıdır. Libidoyu yükselttiği bilinir. Semptomlarınızın şiddetine bağlı olarak günde 1-2 kez 30-60 damla kullanın. Tentür olarak, günde 3 kez, 40-80 damla kullanın. Çay olarak ise kurutulmuş kökleri günde 2 kez tüketin. İshal ya da şişkinlik sorunlarınız varsa Hint kuşkonmazından uzak durun ya da tarçınla birlikte yalnızca çay olarak tüketin.
Çarkıfelek Bu bitkinin birçok kullanım alanı vardır ve menopoz dönemi ruh hali değişimleri açısından faydalıdır. Panik atakların azaltılmasına yardımcı olur, asabiyeti hafifletir, stresi yatıştırır. Geceleri zihninizi sakinleştiremiyorsanız eğer, çarkıfelek bitkisini kullanın. Bipolar, şizofreni ya da manik evre gibi rahatsızlıklarınız varsa, çarkıfelekten uzak durun. Çay yaparak kullanın ya da günde 3 kez, 60-80 damla tentür olarak kullanın.
Adaçayı Adaçayı, hafızanın uyarılmasında ve bazen perimenopozla ilişkilendirilen bilinç bulanıklığında etkilidir. Aşırı terleme açısından da yararlıdır - ki bu durum gece terlemeleri açısından destekleyici olduğu anlamına gelir. Menopoz semptomları ile ilişkilendirilen kaygı, ani ateş basmaları ve yorgunluk için de kullanılmaktadır. Günde 2-3 kez 30-60 damla tentür kullanın ya da günde 3 kez 1 çay kaşığı adaçayı ile hazırladığınız çayı için.
Rezene Rezene, daha çok sindirim sorunları ile ilişkilendirilse de hormonsal destek için de kullanılmaktadır. Ana bileşenlerinden biri, doğal, hormonsal etkilere sahiptir. Şişkinlik, regl sancıları ve ani ateş basmaları için faydalıdır. Bir bardak sıcak suya 1-2 çay kaşığı rezene ekleyerek çay hazırlayabilirsiniz.
Takke çiçeği Bu bitki, bir tür beyin toniği olarak görülür ve dikkat eksikliği, zayıf hafıza ve zihinsel yorgunluk açısından yararlıdır. Regl sancılarının, menopoz bunalımının, ruh hali değişimlerinin, ani ateş basmalarının ve asabiyetin hafifletilmesinde de kullanılmaktadır. Takke çiçeğini çay ya da tentür olarak hazırlayarak tüketebilirsiniz.
Japonsarmaşığı kökü Bu bitki, adet öncesi sendromu ve akne, ani ateş basması, gece terlemesi, ruh hali değişimleri gibi menopoz semptomları açısından faydalıdır. Günde 2-3 kez 60 damla tentür kullanabilirsiniz.
Melisa Bu bitkiyiperimenopoz ile ilişkilendirilen regl sancıları ve depresyon için kullanabilirsiniz. Melisa, oldukça güvenli bir bitkidir; çocuklar tarafından da tüketilebilir. Ancak düşük tiroit sorunlarınız varsa eğer, kullandığınız melisa miktarını minimuma indirmenizde fayda var; çünkü melisa, tiroit fonksiyonlarını yavaşlatır.
Şerbetçiotu Bu bitki, adet sancıları için kullanılır. İdeal olarak çay ya da tentür formunda tüketilmelidir. Yatıştırıcı etkisi de bulunmaktadır. Günde 2-3 kez, 30-60 damla tentür hazırlayıp kullanabilirsiniz. Yatıştırıcı ilaçlarla birlikte kullanmaktan kaçının. Depresyondaysanız kullanmayın.
Karayılan otu Bu bitki, ani ateş basmaları açısından oldukça popüler olsa da bunun yanında birçok farklı faydası da bulunmaktadır. Depresyona iyi geldiği de bilinmektedir. Ancak karaciğer hastalığınız varsa, bu bitkiyi kullanmaktan kaçının. Her gün 20-40 damla tentür kullanın.
Hayıt Hayıt bitkisinin sağladığı hormonsal desteğe aşina olabilirsiniz; ancak uyarıda bulunmakta fayda var: bu bitkinin kullanımını abartmak çok kolay. Fazla miktarda hayıt kullanmak, projesteron seviyenizin yükselmesine sebep olarak semptomlarınızı artırabilir. Bu bitkiyi kullanmak istiyorsanız eğer, her sabah yalnızca bir kapsül ya da 15 damla tentür alın. Antipsikotik ilaçlar kullanıyorsanız, hayıttan uzak durun. Kaynak

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