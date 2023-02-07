Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir?

Hipotermi ne demek?

Normal vücut ısısı yaklaşık 37°C civarındadır. Hipotermi (ısı kaybı), vücut ısısının 35°C altına düştüğünde meydana gelir. İnsan vücudunun faaliyet göstermesi için gerekli ısıyı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan acil bir tıbbi durumdur. Hipotermi nedeniyle kalp krizleri, böbrek ya da karaciğer hasarları gelişebilir. Öncelikle beyni etkileyerek hareket etmeyi ve doğru düşünebilmeyi engellemektedir.

Hipotermi belirtileri nelerdir?

Hipotermi kişinin soğuk havada çok uzun süre dışarıda kalması veya buzlu suya düşmesi gibi bazı durumlarda meydana gelir. Vücudu ıslak olan kişiler vücut ısısını kuru olanlara göre daha hızlı kaybederler. Benzer şekilde, rüzgarlı koşullar, vücuttan ısıyı durgun koşullara göre daha hızlı etkileyebilir. Ciddi yaralanması olan kişiler de hipotermi riski altındadır.

Belirti ve semptomlar yaşayan biriyle birlikteyseniz önce vücut ısısı kaybını durdurarak hızlı hareket etmeniz gerekir. Hipotermide sık görülen belirtiler; titreme, bitkinlik veya yorgunluk, bilinç bulanıklığı, ellerde haraketsizlik, hafıza kaybı, konuşma bozukluğu, uyuşukluk yer alır.

Kişiye ulaşamıyorsanız, içeriye giremiyorsanız, onu soğuk zeminden yalıtın. Battaniye, uyku tulumu veya elinizde ne varsa kullanın.

Kişiyi soğuktan ideal olarak kuru ve sıcak bir yere taşıyın. İçeriye giremiyorsanız, kanın daha rahat dolaşabilmesi için kişiyi soğuktan ve rüzgardan koruyun. Yatay konumda tutun.

Islak giysileri çıkarın. Gerekirse giysileri kesin ve kişiyi hemen kuru battaniye veya paltolarla örtün. Yüzü açıkta bırakarak kişinin kafasını kapattığınızdan emin olun.

Hemen 112'yi ya da acil kurtarma ekiplerini arayın.

Hipotermi anında ne yapılmalı?

Kişiyi soğuktan koruduktan ve ıslak giysileri çıkardıktan sonra, yardım gelene kadar vücudu yeniden ısıtmak için uygun eylemi yapmanız gerekecektir.

Nazik olun. Kişiyi sert bir şekilde ovmaktan kaçının. Şiddetli maruziyet yaşayan birinin kalp atış hızı genellikle düzensiz olacaktır. Kişiyi şiddetli bir şekilde sarsmak, hareket ettirmek veya masaj yapmak kalp durmasını tetikleyebilir.

Isıtıcı içecekler verin. Bunu yalnızca kişi uyanıksa ve yutabiliyorsa yapın. Sıcak, tatlı, kafeinsiz içecekler sağlayın. Her türlü alkolden kaçının çünkü bu, vücudu daha da soğutacaktır.

Ilık, kuru kompresler, ideal olarak ilk yardım anında ısınma kompresi (sıkıldığında ısınan plastik bir torba), kurutucuda ısıtılmış bir havlu ya da düşük seviyeye ayarlanmış elektrikli ısıtma yastığı kullanın.

Her türlü yoğun ısıdan kaçının. Buna bir üflemeli ısıtıcı, radyant ısıtıcı veya sıcak su banyosu dahildir. Cildin aşırı ısınması doku hasarına yol açabilir veya daha da kötüsü potansiyel olarak ölümcül aritmiyi (düzensiz kalp atışları) tetikleyebilir.

Kolları veya bacakları ısıtmaktan kaçının çünkü bu soğuğu kalbe, akciğerlere ve beyne geri gönderir, vücut ısısını daha da düşürür ve organ yetmezliği riskini artırır. Bunun yerine, dikkati öncelikle ana arterlerin bulunduğu göğüs, kasık ve boyuna odaklayın.

Kaynak: Michael Menna. "How Hypothermia Is Treated". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/how-to-treat-hypothermia-1298771. (12.05.2022)