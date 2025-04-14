Şiveydiz pişirildikten sonra üzerine haspir veya naneli & yağlı sos dökülerek servis ediliyor...

Taze sarımsak yerine benim yaptığım gibi pırasanın ince dallarıyla da pişirilen yöresel lezzeti deneyin derim...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1 saatten fazla

Şiveydiz tarifi için malzemeler

200 ml lik bardak ölçüsüyle;

600 gr ince pırasanın beyaz bölümleri

300 gr taze soğan, beyaz bölümü

400 gr kuşbaşı kuzu eti

6 bardak içme suyu

1 bardak haşlanmış nohut

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 bardak süzme yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Üzerine;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:

Pırasa ve taze soğanların beyaz bölümlerini ayıklayıp yıkayın, 3 er cm boyutunda verev olarak doğrayın.

Kuzu etini büyük boy bir tencereye alın, üzerine 6 bardak suyu aktarın, tencerenin kapağı aralık olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 50 dakika pişirin (üzerinde oluşan köpükleri delikli kaşık yardımıyla alın). Etlerin pişme süresi sonunda yaklaşık 2 bardak suyu kalmalı!

Pişen kuzu etine doğranmış pırasa, soğan, haşlanmış nohut, karabiber ve tuzu ekleyip 6 - 7 dakika daha pişirin.

Süzme yoğurt, yumurta sarısı ve unu orta boy bir kasede iyice çırpın. Yemeğin suyundan 2 - 3 kaşık yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın ve yemeğe yavaş yavaş ilave ederken bir yandan karıştırın. 4 - 5 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatın.

Yağları sos tenceresine kızdırıp naneyi eklerken ocağı kapatın. Naneli sosu yemeğin üzerine gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...