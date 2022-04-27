Sırt ağrısıyla uyanmak hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Dr. Sinan Akkurt, sırt ağrısının hangi hastalıklarının belirtisi olabileceği hakkında bilgiler verdi.

Sırt ağrısıyla uyanmak hangi hastalıkların belirtisi olabilir?
Sağlık
27 Nisan 2022 Çarşamba

Bu yazı Dr. Sinan Akkurt tarafından kaleme alınmıştır.


Sırt ağrısıyla uyanmak çoğunlukla yatak, yastık ya da uyku postüründeki olumsuzluklardan ya da gün boyu fiziksel aktivite sırasında vücudu aşırı zorlamış olmaktan kaynaklanır. Bununla birlikte sabahları sırt ağrısı ile uyanmak, fibromiyalji, depresyon ve dejenaratif disk gibi bazı hastalıkların belirtisi de olabilir. Güne sürekli sırt ağrısıyla başlayan kişi için ilk önlem farklı bir yatak, yastık ve uyku pozisyonu denemek olacaktır. Buna rağmen sırt ağrısı devam ediyorsa, özellikle de ağrı gün içindeki aktivitelerini gerçekleştirmesini sınırlayıcı boyuta geldiyse muhakkak doktor kontrolü gerekir. Nitekim çoğu sırt ağrısı akuttur ve belirttiğim pratik önlemlerle birkaç gün içinde iyileşir. Ağrı devam ediyorsa altta yatan bir neden olup olmadığını belirlenmesi için doktora başvurulmalıdır. Bu nedenlerden bazıları şunlar olabilir:


Dejeneratif disk hastalığı: Vücudumuz yaşlandıkça, omurların ve sırttaki disklerin doğal aşınması ve yıpranması lomber spinal kanalın daralmasına neden olabilir. Bu daralmaya tıpta spinal artrit ya da dejeneratif disk hastalığı denir. Dejeneratif disk hastalığı, omurilik sinirlerini sıkıştırarak ağrı, sertlik ve boyundan bele kadar hareket kısıtlılığına sebebiyet verebilir. Ağrının şiddeti hafif olabileceği gibi çok şiddetli de olabilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Semptomlar sabahları daha da kötüleşebilmektedir. Dejeneratif disk hastalığının olası semptomları arasında ayrıca kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma ile bacaklarda kas zayıflığı da yer alır. Ağrı oturma, kaldırma veya bükme gibi eylemlerle daha da kötüleşebilirken yürüme, hareket etme veya pozisyon değiştirme ile azalabilir. Tedavisinde tek seçenek cerrahi değildir. Fizik tedavi ve çeşitli geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle tedavi edilebilir.


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Fibromiyalji: Fibromiyaljinin yaygın semptomları arasında başı sabahları sırt ağrısı ve tutuklukla uyanmak çeker. Fibromiyalji, vücudun birçok yerinde ağrı, sızı ve hassasiyete neden olabilen kronik bir hastalıktır. Bu hastalığın olası diğer semptomları arasında depresif ruh hali, tükenmişlik hissi, uyku güçlüğü, hafıza ve konsantrasyon sorunları ve huzursuz bağırsak sendromu sayılabilir. Fibromiyalji tedavisinde çoğu kez ağrı kesici ve antidepresanlar reçete edilerek semptomlar baskılanmaya çalışılır. Bunun yanında başta biorezonans tedavisi olmak üzere çeşitli geleneksel ve tamamlayıcı tıp metodlarıyla tedavisi mümkündür.


Fibromiyaljisi olan kişilerin sabah sırt ağrısını azaltmak için alabileceği önlemler arasında; yataktan kalkmadan önce dizleri göğse doğru çekmek veya her bir kolu vücudun önünde ve karşısında uzanmak gibi germe egzersizleri yapmak sayılabilir. Ayrıca dolaşımı teşvik etmek ve gergin kasları rahatlatmak için yataktan kalktıktan hemen sonra ılık bir duş almak da iyi gelecektir.


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