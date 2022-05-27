Sınav kaygısından kurtulmanın yolları... Sınavda başarılı olmanın püf noktaları...

Liseye Geçiş Sınavı LGS 2022’ye sayılı günler kaldı. Sınavlar eğitim hayatının gerçeği olsa da özellikle hayatın kilometre taşı haline gelen LGS tipi sınavlar söz konusu olduğunda hem öğrenci hem de velilerin yaşadığı heyecan büyük oluyor. Eğitimciler de bu uzun maratonun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Genel ders başarısı ve LGS hazırlığı için öğrencilerle birebir çalışan Öğrenci & Veli Ebeveyn Koçu ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuba Tepeyurt ile görüştük, kendisinden LGS 2022’ye girecek olan öğrencilere yönelik taktikler aldık. Instagram’da yaptığımız canlı yayında kendisine şu soruları yönelttik;

• Öğrencinin motive olması veya stresinin azalması için farkında olmadan yaptığımız yanlış şeyler neler?

• Sınav kaygısını neler artırır?

• Sınava çalışmayı ne zaman bırakmalı? Yeni konulara bakmak ve deneme sınavları çözmek...

• Son günden önce ne yapılmalı? Son gün nasıl geçirilmeli?

• Sınav sabahı...

• Sınav esnasında dikkat hatası yapmamak için nelere dikkat edilmeli?

• Sınavda strese girildiğinde ne yapılabilir?

• “Öğrencinin temsil sistemi” nedir? Öğrenmeye ve ders çalışmaya etkisi nedir?

LGS’ye girecek olan öğrenciler ve veliler için hazırladığımız bu içeriğin tamamı @hthayat Instagram hesabında!