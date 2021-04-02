Şifacısıyla yürüyen adam...

Şifacısıyla yürüyen adam...
Hayatın Sesi
02 Nisan 2021 Cuma
Moksha Devi Sunshine

Bir adam kendi davetini takip eden bir kadını seçtiğinde, aralarındaki bağlantıyı sürdürmek için tek şansı o kadını takip etmekte ve kadının kendi yolunu takip edebilmesi için her şeyin ötesinde ona alan açmakta yatar...

Adamın kendi ihtiyaçlarından vazgeçmesi gerekebilir ya da kadınla ortak yollarında bir iyileşme aracı bulabilir ama bunu en nazik şekilde yapmayabilir.

Bir adam kendi davetini takip ederek kendi yaralarını iyileştiren bir kadın seçtiğinde ona 'evet' demesi birlikte bir ev kurmanın ya da çocuk büyütmenin ötesinde daha büyük bir amaca 'evet' demesine eşittir. Böylelikle aralarındaki bağ klasik cinsiyet rollerini yerine getirmekten öteye gider.

Bu nedenle adam, kadının arkasını kollama görevini ya da kadın dünyanın yükünü omuzlayamazken onu desteklemeyi kabul eder. Bu durum adam için cinsiyetin farklı bir boyutunu benimsemek anlamına gelir. Çünkü cinsiyet seviyesinde iyileştirme, şifacı olması gereken bir kadının ilgilendiği en derin konularından biridir.

Adam içinse bu, durgunluğu, yumuşaklığı ve iyileşmeyi kucaklamakla ilgilidir. Geride durmak ya da yönünü değiştirmek, bir bütün için anda olmak ile ilgilidir.

Bir adam özgürlüğü elde etmeyi hedefleyen bir kadını seçtiğinde bunu ancak birlikte başarabilirler. Adamın narsisizm göstergesi davranışlarını geride bırakması ve kadının benimsediği özgürlüğe giden yolun aynı zamanda kendi yolu olduğunu fark etmesi gerekir.

Bir adam daha da güçlü bir kadını seçtiğinde baskı enerjilerinin hüküm sürdüğü yerlerde kalamaz ya da küçük adımlar atarak ilerleyemez. Adam eğer bu görevde kadınla birlikte olmayı seçmişse, arka planda bile olsa tüm erkeklerin iyiliğine hizmet eden bir görevi kabul etmiştir. Burada kadını adamın pusuda yatan yaralarından uzak tutup koruyan ve onu teslim olmaya iten güvenli bir alan yaratır.

Bir adam ışıltısına ve bilgeliğine olan hayranlığından dolayı bir kadını seçtiğinde onun ışıltısına zarar verecek şekilde kendi eksikliklerine takılıp kalamayacağı açıktır. Kadını başkalarıyla paylaşma korkusundan uzak olmalıdır.

Bir adam kendi davetini takip eden bir kadını seçtiğinde saygı, alçak gönüllülük ve teslim olmak kelimelerinden korkamaz. Bunun yerine tanrıçasının, kadının, şifacısının yolunda şükranla ve coşkuyla yürür.

Eğer böyle bir kadın seçim yapmak zorunda kalırsa, tüm kadınların iyiliği için yolunu adama bırakmaktansa tek başına yürümeyi seçecektir.

Yine de kadın onu destekleyen bir erkeğin varlığının ardında yatan gücün farkında olacaktır.

Çeviren: Dilara Koru

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