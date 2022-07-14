Şeytantırnağı nedir? Şeytantırnağı neden olur?

Hemen hemen herkesin yaşadığı ve oldukça acı verici bir durum olan şeytantırnaklarıyla baş ederken yalnız olmak zorunda değilsiniz. İşte size yardımcı olabilecek bazı bilgiler...

Şeytantırnağı nedir? Şeytantırnağı neden olur?
Sağlık
14 Temmuz 2022 09:11 Güncelleme: 14 Temmuz 2022 09:11
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Şeytantırnağı, tırnaklarınızın kenarlılarında meydana gelebilen ve tam olarak tırnak olmasa da tam olarak et de olmayan bir durumdur. Varlığıyla rahatsız edici olmasının yani sıra kimi zaman oldukça ağrılı bir hal alabilir. Peki, bu durum neden olur?


Şeytantırnakları neden oluşur?

Şeytantırnağının ne olduğunu anlamak için bilinmesi gereken ilk şey bunun bir tırnak olmadığıdır. Aslında bu, tırnak tarafınızdaki kütikülün ayrılması sonucu oluşur. Normalde kütikülünüz, tırnağınızı ve parmağınızı dış etkenlerden, dolayısıyla enfeksiyonlardan korur. Burada bir ayrılma meydana gelince ise şeytantırnağı oluşur. Bu sürece sebep olabilecek bazı şeyler vardır. Örneğin;

  • Kuru eller: cildinizin kurumasına sebep olan soğuk, sert havalar ve daha birçok şey kütiküllerinizin de kurumasına yol açar. Kürü kütiküller kırılmaya daha yatkın olurlar.

  • Tırnak yemek: Tırnak yemek ve kemirmek, tırnağın doğal yapısını ve yatağını bozacağı için kütiküllerin kırılmasına yatkınlık oluşturur.

  • Elinizi çok fazla yıkamak: Hijyen önemli olsa da çok sık el yıkamak, ıslandıktan sonra hızla kuruyan cildin nem kaybetmesine ve kuruluğa neden olur. Bu da şeytantırnağına zemin hazırlar.

  • Protein eksikliği: vücudunuzun büyük bir kısmı gibi tırnaklarımız da ama maddesi proteindir ve eksikliği sonucu daha kırılgan kütiküller oluşabilir.

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Eyvah, şeytantırnağı çıktı!

Şeytantırnağı oldukça rahatsız edici olabilir ve onu çekip çıkarmak isteyebilirsiniz ancak bunu yapmamalısınız. Bu, koruyucu kütikül tabakasının açılmasına ve enfeksiyonlara sebep olabilir. Yapmanız gereken, bölgeyi alkolle dezenfekte ettikten sonra bir kütikül makasıyla sağlam deriden uzak bir şekilde, dibine kadar gitmeden kesmek ve sizi rahatsız etmesini azaltmak için bir yara bandı ile sarmak olacaktır.


Şeytantırnaklarını önlemek için

Şeytantırnaklarından mustaripseniz kütiküllerinizi ve tırnak yatağını nemli tutmak için tırnak yağları kullanmayı deneyin. Tırnak dillerinize nazikçe masaj yapın ve şeytantırnakları artık sizin için sorun olmaktan çıkmalı!


Referans: Daley Quinn. “What Causes Hangnails, Exactly?” Şuradan alındı: https://www.womenshealthmag.com/beauty/a23652718/what-causes-hangnails/ (05.07.2022).


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