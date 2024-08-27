Sevil Üstekin kimdir?

Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi.

Sevil Üstekin kimdir?
Yaşam
Giriş: 27 Ağustos 2024 16:08 Güncelleme: 27 Ağustos 2024 16:18
ABONE OL

'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı: "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.


Sevil Üstekin kimdir?

Sevil Üstekin, 1 Aralık 1945 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okudu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim gördü.


1969’da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı. Burada tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi.


Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı.


1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandı.


İki kez Avni Dilligil Ödülü kazanan sanatçının, bir de TV ödülü vardır.


Yeşilçam filmlerinin kadın karakterleri

Arzu Film'in yapımlarını üstlendiği birçok sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın usta kadın oyuncularının fotoğraflarını Arzu Film'in Instagram hesabından derledik.

23
Emel Sayın ve Mürüvvet Sim'in bu karesi Yalancı Yarim filminden
Süt Kardeşler filminde Tosun Paşa'ya, "sev beni sokma müşküle, seninle kaşık atalım iki tabak keşküle" şiirini yazdıran Leyla rolündeki Müjde Ar
Adile Naşit
Melek Hanım rolüyle Süt Kardeşler filminde rol alan Adile Naşit
Başrollerinde Adile Naşit ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı Ah Nerede (1975)
Aydan Adan-Gülşen Bubikoğlu ve Nilgün Atılgan, Ah Nerede (1975)
Ah Nerede filminde Ferit için her şeyi yapan Adile Naşit
Ayşen Gruda, Aile Şerefi (1976)
Beyoğlu Güzeli filmindeki Annik ile Mannik rolleriyle Güzin Özipek ve Adile Naşit (1971)
Bizim Aile filminde babasına arkasını dönüp sevdiği adamı seçen Itır Esen, (1975)
Mavi Boncuk filminde iki güzel kadın, Emel Sayın ve Adile Naşit, (1974)
Yalancı Yarim filminin güzel kadını Emel Sayın
Itır Esen ve Ayşen Gruda Gülen Gözler filminde
Fikret- Nedret- Nezaket- İsmet, Gülen Gözler filmi (1977)
Hisseli Harikalar Kumpanyas'nda kuğu gölü balesi yapan Adile Naşit- Asuman Arsan- Ayten Erman- Belkıs Dilligil, (1980)
Kızoğlan kız Hürrem hoca rolüyle Perran Kutman Hababam Sınıfı filminde, (1978)
Aile Şerefi'nde Itır Esen, (1976)
Fosforlu Cevriye rolüyle akıllara kazınan Neriman Köksal
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asyası Türkan Şoray (1977)
Sultan filmindeki rolüyle Türkan Şoray, (1978)
Fatma Belgen ve Seher Şeniz, Tarkan Viking Kanı filminde (1971)
Tatlı Dillim filminde başrolü Tarık Akan ile paylaşan Filiz Akın, (1972)
Büyüleyici güzelliğiyle Türkan Şoray






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.