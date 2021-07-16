Sevgilimden yakışıklı olduğu için ayrılmak istiyorum

Kulağa saçma geliyor ama...

Sevgilimden yakışıklı olduğu için ayrılmak istiyorum
İlişki
16 Temmuz 2021 Cuma

Şu an yıldönümüne yaklaştığım bir ilişkim var. Sevgilim oldukça yakışıklı bir insan ve kendine de dikkat ediyor. Genelde tarzıyla ve tipiyle kızların dikkatini çekiyor. Bense ortalama bir insanım ve onun kadar dikkat çekmiyorum. Bir kafeye gittiğimizde insanların dönüp dönüp bu çocuk bu kıza nasıl bakmış diye düşündüğünü hissediyorum. Belki de kafamda kuruyorum bunu bilmiyorum. Arkadaşlarımdan sürekli sevgilin ne kadar hoş bir çocuk çok şanslısın lafını duyuyorum fakat sevgilimin bunu arkadaşlarından duyduğunu hiç sanmıyorum. Hem onu başkalarından kıskanıyorum hem onun yanında kendimi güzel hissetmiyorum. Hatta ilişkimizi ilk öğrendiğinde ortak bir erkek arkadaşımız “XX’e sen düşüyorsan bana kim düşecek acaba” demişti bunu aklından çıkaramıyorum. Normalde de biraz kıskanç bir insandım ama bu durum beni iyice paranoyak yaptı. Hiçbir arkadaşıma güvenemiyorum, sevgilimi hiç bir ortama sokmak istemiyorum, benimle fotoğraf paylaşmasını hem istiyorum de hem de bunu mu bulmuş demesinler diye istemiyorum. Beni sevdiğini söylüyor, sence ben güzel miyim diye sorarsam tabii ki benim için en güzelisin diyor ama genelde kendi ettiği iltifatlar karakterime, anlayışıma falan oluyor. Önemli olanın iç güzellik olduğunu söylüyor ama ileride bu fikri değişirse diye korkuyorum. Eğer ayrılırsak da çok güzel biriyle çıkarsa kıskançlıktan ölürüm gibi geliyor. İlk tanıştığımızda çok iyi anlaşmıştık aslında karakterlerimiz çok uyumlu ama bu düşünceler kafamdan çıkmadığı için artık ilişkimiz sadece kıskançlık krizlerimden ibaret. Ayrıca beni gerçekten dünya güzeli gibi hissettirecek bir ilişki istiyorum. Ayrılırsam ve daha çirkin biriyle olursam daha değerli hissederim gibi geliyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ve kafayı yemek üzereyim.


Rumuz: Vera

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.