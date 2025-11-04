Sen kimin yazdığı hikayeyi yaşıyorsun?

Hayatımız boyunca kaç kere “keşke…” diyerek düşündük? “Keşke daha cesur olsaydım”, “Keşke o fırsatı kaçırmasaydım”, “Keşke…” Bu “keşke”lerin pek çoğu, yüzeydeki seçimlerimizle bağlantılı görünebilir ama kökeni çok daha derinlerde; bilinçaltımızın sessiz anlatısında saklı. Şimdi size, o sessiz anlatıyı fark etme ve gerekirse yeniden kaleme alma çağrısı yapmak istiyorum.

İçimizde yazılmış sessiz senaryolar

Çocukluk anılarımız, ailemizden aldığımız mesajlar, kültürel kalıplar… Tüm bu öğeler, bilinçaltımızda sessiz bir senaryo yazdı. Mesela: “Ben başarısızım”, “Ben sevilmeye layığı değilim”, “Yeterince iyi değilim”… Bu cümleler, çoğumuzun farkında olmadan tekrar ettiği bilinçaltı kodları olabilir. Ne kadarı gerçek? Ne kadarı bizim yazdığımız kendi hikâyemiz? Ve en önemlisi: Ne kadarı yeniden yazılabilir?

Yeniden yazmanın gücü

Evet yeniden yazabiliriz. Çünkü bilinçaltı bir kodlama sistemi gibi; bir kez fark ettiğinizde, o kodu çözebilir, değiştirebilir ve yeni bir senaryo yazabilirsiniz. Bu süreç üç adımda ilerliyor:

Fark etme: İçinizde saklı olan, tekrar eden düşünce kalıplarınızı bulmak.

Kabul etme: Bu düşüncelerin size ait olduğunu itiraf etmek, onları değiştirmek için yargılamadan kabul etmek.

Yeniden yazma: Yeni bir dil, yeni bir hikâye seçmek – örneğin “Ben başarabilirim”, “Ben sevilmeye layığım”, “Ben iyiyim”.

Neden şimdi?

Çünkü zaman ilerliyor. Yıllar geçiyor; ama biz hâlâ aynı şarkıyı dinliyor olabiliriz. Ve bir gün: “Keşke farklı yapabilseydim” diyerek geçmişe bakmak yerine, şu an yeni bir hikâye yazma gücünü kullanabiliriz. Her yeni gün, bir sayfa daha demek. Ve her sayfa, bilinçaltımızın hikâyesini dönüştürme fırsatı demek.

Bu yolda atabileceğiniz ilk adımlar

Sessiz bir an yaratın: Gün içinde 5‑10 dakika sessizce oturun ve iç sesinizi dinleyin.

Teşhis edin: “Hangi düşünce sürekli tekrar ediyor?” diye sorun kendinize.

İfadenizi değiştirin: O düşünceyi, olumlu bir cümleyle yeniden yazın.

Küçük bir eylemle destekleyin: Yeni cümleyi hatırlatana kadar küçük bir eylem yapın ,örneğin bir günlük tutma, bir farkındalık egzersizi.

Sabırlı olun: Değişim bir gecede olmayabilir; ama istikrar kazandığında, hayatınızda hissedilir bir fark yaratır.

Bu yazıyı okuyan siz değerli okurlarım;

Belki de bilinçaltınızın yazdığı sessiz senaryoyla barışık değilsiniz. İsterseniz o eski senaryoyu sayfa sayfa kapatıp, yerine bizzat sizin kaleminizle yazılmış bir hikâye koyabilirsiniz. Ve unutmayın: Bu yolculuk yalnız yürünmez. Paylaşılan hikâyeler güçlendirir. Küçük adımlar büyük dönüşümlere yol açar.