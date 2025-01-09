Selim İleri kimdir? Selim İleri'nin hayatı...

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Selim İleri kimdir? Selim İleri'nin hayatı...
Yaşam
Giriş: 09 Ocak 2025 11:00
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri (75), dün sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yazar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yazarın ölüm haberini birlikte çalıştığı Everest Yayınevi sosyal medya hesabından duyurdu. Yayınevi tarafından yapılan paylaşımda, "Değerli yazarımız Selim İleri'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, dostlarına ve tüm edebiyat camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimizle" ifadeleri yer aldı.


Selim İleri kimdir?

Selim İleri, 30 Nisan 1949'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Babası yüksek makine mühendisi Hasan Hilmi İleri, annesi ise ev hanımı Süheyla İleri'dir. 1953'te konuk profesör olarak Almanya'ya giden babası ailesini yanında götürdü. İlkokula başlayacağı yıl aile İstanbul'a döndü. 1955'te Cihangir İlkokulu'nda birinci sınıfı okudu. Birinci sınıf bitmek üzereyken okumayı sökememiştir. Sonraki sınıfları ise Firuzağa İlkokulu'nda okudu. 1960'ta ortaokul eğitimini Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak aldı. Buradan ayrılıp önce Bakırköy Lisesi'ne ardından Atatürk Erkek Lisesi'ne kaydolur. Burada Kafka'yı Türkçeye kazandıran Fransızca öğretmeni, edebiyatçı Vedat Günyol ve edebiyat öğretmeni, yazar Rauf Mutluay, İleri'nin hayatına etki eder.


Yazar 1998 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Devlet Sanatçısı' unvanının, 2012 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtabilen yazar, Cumartesi Yalnızlığı, Bir Denizin Eteklerinde, Pastırma Yazı, Dostlukların Son Günü ve Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler gibi onlarca eseri Türk edebiyatına kazandırdı.


2006 yılında 'Fotoğrafı Sana Gönderiyorum' adlı kitabı ile öyküye geri döndü. 2007'de Hepsi Alev, Kapalı İktisat ve İstanbul Lale ile Sümbül adlarında üç farklı türde üç kitap yayımladı. 2021'de Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldı. 8 Ocak 2025'te kaldırıldığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.


Bu 24 kitap büyülüyor!

Nobel Edebiyat Ödüllü Kolombiyalı yazar, romancı, hikâyeci ve oyun yazarı Gabriel Garcia Marquez'i büyüleyen 24 kitabı listeledik!

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"Bana ne okuduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." Çünkü bir insanın kütüphanesine göz gezdirmek, onu tanımanın en iyi yollarındandır. Bir yazar için ise kendisini dünyaya açmak, daha da önemlidir; çünkü bu, onun yaratıcı kişiliğinin özüdür. Belki de bu yüzden birçok yazar, kişisel olarak en etkileyici buldukları kitapların listesini hazırlama ihtiyacı duyar. Bugün ise "Yüzyıllık Yalnızlık" ın yazarı Gabriel Garcia Marquez'den böyle bir liste sunuyoruz. Marquez, otobiyografisi "Anlatmak İçin Yaşamak" ta, bu kitapların hayal gücünü yakaladıklarını ve nihayetinde yaratıcı zihnini şekillendirdiklerini söylüyor.
Dönüşüm - Franz Kafka "Dönüşüm'ü okumayı bitirdiğimde, o yabancı cennette yaşamaya dair karşı konulmaz bir özlem hissettim. Arkadaşımdan ödünç aldığım seyyar daktilo ile Kafka'nın devasa bir hamam böceğine dönüşen zavallı bürokratını hatırlatacak bir şeyler yazma girişiminde bulundum. İzleyen günlerde, büyünün bozulması korkusu ile üniversiteye gitmedim ve kıskançlık terleri akıtmaya devam ettim."
Büyülü Dağ - Thomas Mann
Demir Maskeli Adam - Alexandre Dumas
Ses ve Öfke - William Faulkner
Döşeğimde Ölürken - William Faulkner
Çılgın Palmiyeler - William Faulkner. "Joyce ve Faulkner'da anlaşılması zor ve aşırı detaycı görünenlerin çoğu, dehşet verici bir güzellik ve basitlikle gözlerimin önüne serildi."
Alef - Jorge Luis Borges
Seçme Öyküler - Ernest Hemingway
Ses Sese Karşı - Aldous Huxley
Kral Oidipus - Sofokles "Kral Oidipus' un ilk okuduğumda mükemmel iş olduğuna karar verdim."
The House of The Seven Gables - Nathaniel Hawthorne
Tom Amca'nın Kulübesi - Harriet Beecher Stowe
Moby-Dick - Herman Melville
Oğullar ve Sevgililer - David Herbert Lawrence
Binbir Gece Masalları "Şehrazat tarafından nakledilen mucizelerin kendi zamanının günlük hayatında gerçekten yaşandığını, sonraki nesillerin kuşkuculuğu ve gerçekçi korkaklığı yüzünden artık yaşanmadığını düşünmeye bile cüret ettim. Aynı sebeple, bizim zamanımızdan hiç kimsenin bir halı ile şehirler ve dağlar üzerinde uçabileceğinize ya da Cartagena de Indias'dan bir kölenin ceza olarak bir şişe içerisinde iki yüzyıl boyunca yaşayacağına inanması mümkün değilmiş gibi göründü - hikayenin yazarı okuyucularını inandırmadığı sürece."
Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck
Gazap Üzümleri - John Steinbeck
Tütün Yolu - Erskine Caldwell
Hikayeler - Katherine Mansfield
Manhattan Transfer - John Dos Passos
Mrs. Dalloway - Virginia Woolf. Marquez "Mrs. Dalloway'in İspanyolca versiyonunu ezbere bildiğini yazıyor. Ve kitabı ilk kez okuduğunda, eve 'dünyayı keşfetmiş birisinin havasıyla' gittiğini..."
Orlando - Virginia Woolf
Jennie'nin Portresi - Robert Nathan
Ulysses - James Joyce.




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