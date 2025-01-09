Selim İleri kimdir? Selim İleri'nin hayatı...

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri (75), dün sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yazar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yazarın ölüm haberini birlikte çalıştığı Everest Yayınevi sosyal medya hesabından duyurdu. Yayınevi tarafından yapılan paylaşımda, "Değerli yazarımız Selim İleri'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, dostlarına ve tüm edebiyat camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimizle" ifadeleri yer aldı.

Selim İleri kimdir?

Selim İleri, 30 Nisan 1949'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Babası yüksek makine mühendisi Hasan Hilmi İleri, annesi ise ev hanımı Süheyla İleri'dir. 1953'te konuk profesör olarak Almanya'ya giden babası ailesini yanında götürdü. İlkokula başlayacağı yıl aile İstanbul'a döndü. 1955'te Cihangir İlkokulu'nda birinci sınıfı okudu. Birinci sınıf bitmek üzereyken okumayı sökememiştir. Sonraki sınıfları ise Firuzağa İlkokulu'nda okudu. 1960'ta ortaokul eğitimini Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak aldı. Buradan ayrılıp önce Bakırköy Lisesi'ne ardından Atatürk Erkek Lisesi'ne kaydolur. Burada Kafka'yı Türkçeye kazandıran Fransızca öğretmeni, edebiyatçı Vedat Günyol ve edebiyat öğretmeni, yazar Rauf Mutluay, İleri'nin hayatına etki eder.

Yazar 1998 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Devlet Sanatçısı' unvanının, 2012 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtabilen yazar, Cumartesi Yalnızlığı, Bir Denizin Eteklerinde, Pastırma Yazı, Dostlukların Son Günü ve Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler gibi onlarca eseri Türk edebiyatına kazandırdı.

2006 yılında 'Fotoğrafı Sana Gönderiyorum' adlı kitabı ile öyküye geri döndü. 2007'de Hepsi Alev, Kapalı İktisat ve İstanbul Lale ile Sümbül adlarında üç farklı türde üç kitap yayımladı. 2021'de Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldı. 8 Ocak 2025'te kaldırıldığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.