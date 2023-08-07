Şeftalili soğuk çay

Şeftali aromalı nefis soğuk çay evde kolaylıkla yapılabilir...

Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

3 adet büyük boy olgun şeftali

3/4 bardak toz şeker

1 bardak su

1 çubuk tarçın

4 - 5 adet kakule çekirdeği

4 adet bardak poşeti çay

4 bardak sıcak su

Yapılışı:

*Şeftalileri kabuklarıyla dilimleyip orta boy tencereye alın, toz şeker, su, çubuk tarçın ve kakule çekirdeklerini ekleyin, tencerenin kapağı aralık olarak orta ateşte şeftaliler yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

*Ayrı bir demlik veya tencerede çayı sıcak su ile demleyin (4 - 5 dakika).

*Çay demlenene kadar bu arada pişen şeftalileri suyuyla birlikte tel süzgeçten geçirin, üzerinde kalan posasını da kaşığın tersiyle ezerek alta geçmesini sağlayın. Şeftali suyu ve çayı birleştirip cam şişelere aktararak buzdolabında soğumaya bırakın.

*Servis esnasında bol buz eklenmiş bardaklara pay edin, dilerseniz şeftali dilimleri ve nane yapraklarıyla süsleyin.

Kısa notlar;

*Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayın, yukarıda verdiğim şeker miktarı orta tatlılıkta oluyor.

*Şeftalili soğuk çayı buzdolabında 5 - 6 gün saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...