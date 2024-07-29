Şeftalili pratik kup

Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Malzemeler
- 2 adet olgun şeftali
- 4 kutu sade quark, 560 gr
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Üzerlerine;
- Şeftali dilimleri
- 1 yemek kaşığı Antep fıstığı
- Dilediğiniz orman meyveleri
Yapılışı
- Şeftalilerin kabuklarını soyarak minik küpler halinde doğrayıp derin bir kaseye aktarın. Quark, bal, tarçın ve vanilya özütünü ilave ederek karıştırın.
- Karışımı kuplara pay edin. Üzerlerini Şeftali dilimleri, Antep fıstığı ve dilediğiniz orman meyveleriyle süsleyin. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Kısa bir not;
Quark yerine süzme yoğurt ile hazırlayabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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