Seda Kaçan kimdir?

Yarış pilotu Seda Kaçan, zorlu İtalya mücadelesinde derece aldı. Motor sporları yarış pilotu ve Avrupa şampiyonu ilk kadın pilot Seda Kaçan, rookie kategorisinde birinci oldu.

Seda Kaçan kimdir?
Yaşam
Giriş: 12 Mayıs 2025 14:00 Güncelleme: 12 Mayıs 2025 15:02
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Motor sporları yarış pilotu Seda Kaçan, İtalya TCR Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar aldı. Şampiyonanın Misano’da 3 Mayıs’ta koşulan ilk ayağında, DSG klasmanını kadın pilotlar ikincisi olarak tamamlayan ve rookie kategorisinde birinci olarak podyuma çıkan Kaçan, 11 Mayıs’ta gerçekleşen ikinci yarışı genel klasmanda onbirinci, rookie kategorisinde ise birinci olarak tamamladı ve podyuma çıktı.


Zorlu yarışta dört kupa kazanan Kaçan, sosyal medya hesabında şöyle ifade etti:


“2025 yarış sezonunu geçtiğimiz hafta sonu Misano’da açtık ve açıkçası kolay bir başlangıç olmadı. Zorlayıcı rekabetin getirdiği performans kaygısı ve stres ilk yarışta hata yapmama sebep oldu. Hatta bir an ‘yapamayacağım’ diye bile düşündüm. Sanırım bu duyguyu yenmeyi yeni öğreniyorum… Kendimi toparlamayı başardım. Seda olmayı, pistte kendim gibi yarışmayı ikinci yarışa yansıttım ve ilk 10 hedefine çok yaklaştım. 19 kişilik gridde tek Türk olarak İtalyanlara karşı kendi evlerinde yarışsak da 2. Yarışı genel klasmanda 11. , rookie klasmanında 1. bitirerek podyuma çıkmayı başardım. Misano hep güzel anılar bıraktı bende, bu hafta sonunu da güçlü kapattık. Şimdi sırada Roma var… Daha yeni başlıyoruz! Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim!”


Manşet görseli Seda Kaçan'ın Instagram hesabından alınmıştır.


Avrupa Şampiyonu ilk kadın pilot: Seda Kaçan
Avrupa Şampiyonu ilk kadın pilot: Seda Kaçan







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