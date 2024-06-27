Avrupa Şampiyonu ilk kadın pilot Seda Kaçan kimdir?

Afife Jale - İlk kadın tiyatro oyuncusu

Emel Gazimihal - İlk kadın radyo spikeri

Sabiha Gökçen - İlk kadın Türk pilot

Feriha Tevfik - İlk Türkiye güzeli

Hillary Clinton - Aktivist

Oprah Winfrey - Kendi TV programına sahip ve siyahi haber sunucusu ilk kadın

Prenses Diana - En çok fotoğrafı çekilen ve yaptığı hayırlarla 20. yüzyılın en çok sevilen kadını

Süreyya Ağaoğlu - İlk Türk kadın avukat

Tansu Çiller - İlk kadın başbakan

Türkan Akyol - İlk kadın bakan

Afet İnan - Atatürk'ün manevi kızı ve ilk kadın tarih profesörü

Adile Ayda - İlk kadın senatör ve elçi

Gül Esin - İlk kadın muhtar

Lale Aytaman - İlk kadın vali

Lale Orta - İlk kadın hakem

Leman Altınçekiç - İlk kadın jet pilotu

Nuran Devres - İlk kadın Tv spikeri

Remziye Hisar - İlk kadın kimyacı

Sabiha Bengütaş - İlk kadın heykeltraş

Samiye Morkaya - İlk kadın otomobil yarışçısı

Seher Aytaç - İlk kadın makinist

Semiha Berksoy - İlk kadın opera sanatçısı

Özlem Bozkurt - İlk kadın kaymakam

Feriha Sanerk - İlk kadın emniyet müdürü

Filiz Dinçmen - İlk kadın büyükelçi

Keriman Halis - İlk dünya güzeli

Müfide İlhan - İlk kadın belediye başkanı

Safiye Ali - İlk kadın doktor

Amelie Earheart - Atlantiği uçarak geçen ilk kadın

Anna Eleanor Roosevelt - Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi'ni kabul ettiren ilk First Lady

Anne Frank - 13 yaşında günlüklerinde Nazi zulmünü anlatan ilk kız çocuğu

Billie Jean King - Sporcuların eşit haklara sahip olması için savaşan ilk kadın atlet

Coretta Scott King - Sivil hakları savunan ilk siyahi First Lady

Deborah Sampson - Erkek kılığında savaşa katılan ilk Amerikan kadın

Elizabeth Blackwell - Dünyanın tıp diploması alan ilk kadını

Elizabeth Cady Stanton - Kadın haklarını savunan ilk kadın

Florance Nightingale - Modern hemşireliğin kurucusu

Gail Laughlin - İlk kadın avukat

Harriet Tubman - Kölelikten kaçan ve 300 kölenin daha kaçmasına yardım eden ilk kadın

Indira Gandhi - Hindistan'ın ilk kadın başbakanı

Jane Fonda - Vietnam savaşı sırasında Amerika'ya karşı çıkan kitaplar yazan ilk kadın artist

Joan Ganz Cooney - Susam Sokağı'nın yaratıcısı

Liz Claiborne - Kurduğu şirketiyle servet kazanan ilk kadın

Lucy Stone - Evlendikten sonra soyadını değiştirmeyen ilk kadın

Marian Anderson - New York'taki Metropolitan Operası'nda şarkı söyleyen ilk siyahi kadın

Marie Curie - Radyasyon ile ilgili çalışmalarıyla Nobel Ödülü kazanan ilk kadın

Mary McLeod Bethune - Beyaz Saray'da başkanlara asistanlık yapan ilk siyahi kadın

Rahibe Teresa - Hayatını güçsüz ve bakıma muhtaçlara adayan, Kalküta´da kendi elleriyle 1000 kişi kurtaran kadın

Kraliçe Elizabeth 1 - Ülkesini yok olmaktan kurtardı ve dünya imparatorluğu haline getirdi

Rosa Parks - Siyah ve beyaz ayrımına direnerek tutuklanan ilk kadın

Sojourner Truth - özgürlük ve kadın hakları savunucusu siyahi kadın

Marilyn Monroe - Seksilik kavramını sinemaya taşıdı

Kathrine Switzer - Boston Maratonun'da koşan ilk kadın koşucu (1976)

Sappho - İlk kadın edebiyatçısı

Margaret Thatcher - İngiltere´nin ilk kadın başbakanı

Komako Kimura - Kadınların oy haklarını savunan ilk kadın aktivist

Benazir Bhutto - Müslüman bir ülkenin ilk kadın başbakanı

Aquitaine'li Eleanor - Fransa'nın ilk Kraliçesi

Onna Bugeisha - İlk kadın samuray

Margaret Heafield - Nasa'nın Apollo Uzay programı için yazılım mühendisliği yaptı ve yöneticiliğini üstlendi

Jeanne d'Arc - Fransa'nın en vatansever kadını, Yüzyıl Savaşları'nın sembolü

Katharine Hepburn - Yaşamına 4 Oscar ve 12 Oscar adaylığı sığdıran ve üstlendiği roller ile tabuları yıkan kadın oyuncu

Dorothy Hodgkin - Penisilin ve insülin üretiminin geliştirilmesini sağlayan bilim insanı

Rosa Louise Mccauley Parks - Sivil hakları savunucusu

Malala Yousafzai - Pakistanlı kadın hakları için girişimde bulunan aktivist

Mirabai - Geleneklere göre kendisine seçilen eşi reddetti, kendini Krishna dinine adadı. Yazdığı şiirler ve söylediği şarkılar ile Hint kültürünü etkiledi, Hinduizme yeni bir soluk getirdi.

Madonna - Tüm zamanların en başarılı kadın pop sanatçısı

Hildegard von Bingen - Kadınlık hislerini yazıya aktaran ilk kişi

Betty Frieden - 60´ların en önemli feminist yazarı

Mecdelli Meryem - Hristiyanlığın yayılmasında çok önemli rol oynadı

Coco Chanel - Modern tasarımlarıyla modaya önemli katkıları olan tasarımcı

Boudicca - Ülkesinin yıkıma karşı durdu ve tüm klanları birleştirerek direnişin sembolü oldu

Emily Dickinson - Şiirleri ile 20. yüzyıl Amerikan Edebiyatına önemli bir yön verdi

Helena Rubinstein - Kozmetik kavramını bulan kadın girişimci

Harriet Beecher Stowe - Köleliğe karşı başkaldırıyı topluma yaydı

Elisa Leonida Zamfirescu - Dünyadaki ilk kadın mühendis

Cleopatra - Mısır'ın son hükümranı, Sezar ve Marc Antony ile beraberliği sayesinde ülkesinin varlığını korudu, güzelliği dilden dile aktarılıyor

Susan B.Anthony - Köleleğin ortadan kalkması ve kadınlara oy hakkı verilmesi için çalıştı

Büyük Katerina - Rusya'yı 18'inci yüzyılının en büyük gücü haline getirdi