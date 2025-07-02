Şap hastalığı nedir?

2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde artan hayvan hareketliliği göz önüne alınarak, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda 81 ilde hayvan satış yerleri (hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri) geçici olarak kapatıldı.

Şap hastalığı nedir?
Sağlık
Giriş: 02 Temmuz 2025 11:25 Güncelleme: 02 Temmuz 2025 11:26
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Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, şap hastalığına yönelik uyarılarda bulundu. Köse: "Hayvanların ağızlarında salya akıntısı, topallık ve ağızlarını açtıklarında dilinde kabarıklık görülmesi durumunda veteriner hekimlere başvurulmalıdır. Şap hastalığı, yüzde 100 oranında önlenebilir olmasa da aşılamalar sayesinde yayılımı büyük ölçüde engellenebilir. Hastalık herhangi bir yerde ortaya çıktığında derhal yetkililere ihbar edilmelidir” açıklamasında bulundu.


Şap, viral bir enfeksiyondur ve 7 farklı serotipi ile alt serotipleri bulunmaktadır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık söz konusu değildir. Ülkemizde bu hastalığa karşı aşılar yaygın şekilde uygulanmaktadır. Şap, genç buzağılarda ve genç hayvanlarda kalbe yerleştiğinde ölüme neden olabilen ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Yetişkin hayvanlarda ise ölümcül olmamakla birlikte, hastalık çok yıpratıcı ve bulaşıcıdır.


‘Aşılamalar sayesinde yayılımı büyük ölçüde engellenebilir’

Hayvanların ağızlarında salya akıntısı, topallık ve ağızlarını açtıklarında dilinde kabarıklık görülmesi durumunda veteriner hekimlere başvurulmalıdır. Şap hastalığı, yüzde 100 oranında önlenebilir olmasa da aşılamalar sayesinde yayılımı büyük ölçüde engellenebilir. Hastalık herhangi bir yerde ortaya çıktığında derhal yetkililere ihbar edilmelidir. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 kilometre yarıçapındaki alanlarda hayvan giriş çıkışlarını durdurur. Karantina sürecinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılır, hasta olmayan hayvanlar ayrılır ve veteriner hekimlerin önerileri doğrultusunda denetimler gerçekleştirilerek hastalık kontrol altına alınır. Hastalık ortaya çıktıktan sonra, söz konusu bölgedeki odak söndürülmelidir. Son iyileşen hayvandan sonra geçen 21 günlük sürenin ardından, bölgedeki hastalık sönmüş kabul edilir. Veteriner hekim olay yerine giderek hastalığı tespit eder ancak kesin tanı laboratuvar incelemesi ile konulur ve buna göre gerekli önlemler alınır.


'Kurallara sıkı sıkıya uyulmalı'

Adana’da ilkbahar döneminde büyükbaşların yaklaşık yüzde 97’sinin aşılandığını belirten Köse,: "Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda yaygındır. Koyun ve keçilerde de görülebilir ancak oran daha düşüktür. Büyükbaş hayvanlarda ise ciddi verim kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle hayvan sahiplerinin veteriner hekimlerle sürekli iletişim halinde olması büyük önem taşır. İlimizde hastalık çıkan mihraklarda tekrar aşılama çalışmalarına başlanmıştır. Daha önce aşı yapılmış olsa da veteriner hekim geldiğinde yeniden aşılama yapılmalıdır. Şap virüsü samanlıkta bile 5 ay boyunca aktif kalabiliyor. Rüzgar, hayvan gübresi ve arazide kullanılan ekipmanlarla taşınabiliyor. Bu nedenle karantina, tecrit ve dezenfeksiyon kurallarına sıkı sıkıya uyulmalıdır. Hayvanların kontrolsüz hareketleri kesinlikle engellenmelidir" ifadelerini kullandı.


Adana’nın Feke ve Karaisalı ilçelerine bağlı bazı köylerde hastalık vakalarının görüldüğünü söyleyen Köse, bu bölgelerin 10 kilometrelik karantina alanı ilan edildiğini belirtti. Kurban Bayramı sonrası vakalarda artış yaşandığını belirten Köse, “Kontrolsüz hayvan hareketleri bu artışın temel nedenidir” diye konuştu.



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