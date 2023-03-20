Sahanda peynirli ıspanaklı yumurta

Servis: 2 - 3 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 gr körpe ıspanak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

10 - 12 adet kurutulmuş domates

4 - 5 dal frenk soğanı

100 gr beyaz peynir

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar

1 küçük kapya biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yumurta

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

*Ispanağı yıkayıp incecik doğrayın ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ile tavaya alın, açık ateşte renklerinin yeşil kalmasına dikkat ederek kısa süre soteleyip ocağı kapatın. Kurutulmuş domates, frenk soğanı ve kapya biberi incecik doğrayıp ıspanaklara ekleyin, en son peynirleri ilave ederek karıştırın.

*20 cm çapındaki sahana bir yemek kaşığı zeytinyağı sürün, ıspanaklı karışımı sahana aktarın. Kaşığın tersiyle yumurtaları alacak boyutta oyuklar yapın ve ortalarına yumurtaları kırın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yumurtaların akları pişene kadar yaklaşık 15 dakika fırınlayın. Üzerine karabiber serperek sıcak olarak servis edin.

Kısa notlar;

*Elinizde frenk soğanı yoksa taze soğanın ince dallarından kullanabilirsiniz.

*Yumurta akları pişene kadar fırın yerine ocakta da yapılabilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...