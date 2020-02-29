Zor zamanlarda ruhunuza iyi gelecek 20 öneri

Akıl ve ruh sağlığınızı koruyup güçlendirmek için 20 öneri...

Zor zamanlardan geçiyoruz. Hem ülkemizde hem de dünyada acı dolu günlerin arkası kesilmiyor. Ancak ne olursa olsun hayat devam ediyor, biz istesek de istemesek de. Böyle zamanlarda yolunuza devam edebilmek, akıl ve ruh sağlığınızı koruyup güçlendirmek için hatırınızda tutmanız gereken 20 öneriyi sizin için derledik:

Kendinize, bir hafta boyunca herkesten ve her şeyden uzaklaşma şansı tanıyın. Çok daha yenilenmiş hissedeceksiniz.

İçinizden ne kadar çok ağlamak geliyorsa o kadar çok ağlayın. Uzmanlar ağlamanın insanların ruh sağlığını güçlendirdiğini belirtiyor. Hayata karşı duruşunuzun daha güçlü olduğunu hissedeceksiniz.

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Dün yaşananları telafi etme imkanımız yok ancak yarınlar bizim, kaybetmek de kazanmak da bizim elimizde. Yarınınıza odaklanın.

Her yeni gün beraberinde yeni olanaklar taşır. ‘Keşke’lerinizden uzaklaşın, olanaklara dikkat kesilin.

Yaşamın %10 başımıza gelenlerse %90’ı bizim onlara karşı verdiğimiz tepkilerden ibaret. Kurban değil aktör olduğunuzu fark edin.

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Yaşamınızı başkalarının yaşamıyla karşılaştırmaktan vazgeçin ve kendinize odaklanın.

Daha pozitif sözcükler kullanın.

Kaybettiklerinizi geride bırakın.

Kendinizi sürekli geliştirmeye çalışın.

Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı günlük 30 dakika olarak belirleyin.

Size iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkarın.

Akşam belirli bir saatten sonra telefonunuzu kapatın, kendinizi yenilemek için özen gösterin.

Son iki yıldır giyinmediğiniz kıyafetlerinizi ihtiyacı olan insanlarla paylaşın.

Uykuyu önemseyin.

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Doğada, parkta ya da şehrin sakin semtlerinde uzun yürüyüşlere çıkın. Hem çevrenizi hem kendinizi keşfedin.

Yeryüzüyle gerçek bağlar kurun, ekip biçmeseniz bile işlenmiş gıdalar yerine doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterin.

Tüketiminizi kontrol altına alın, bir şey alacağınız zaman ilk önce şu soruyu sorun: buna gerçekten ihtiyacım var mı?

Kendinizi ne yalnız hissedin ne de yalnızlığa sürüklenin. Derdinizi paylaşmaktan ve yardım istemekten çekinmeyin, unutmayın hayat paylaştıkça daha güzel.

O an için yapabileceğinizin en iyisini yaptığınızı kabul edin, eğer daha iyisini yapma imkanınız sürüyorsa, durmayın; ama yapmadıklarınız için pişmanlık duymayın.

Gülümsemekten asla vazgeçmeyin.

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