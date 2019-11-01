İyi hissetmenin yolları nelerdir?

Hepimiz zaman zaman kötü hissederiz, çok ciddi bir neden olmasa bile... Bu basit yöntemlerle ruh halinizi iyileştirmek elinizde!

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Havanızı değiştirecek 10 yöntem

1- Yemek yiyin ve egzersiz yapın

Bazen sadece vücudunuza istediğini vererek tüm ruh halinizi değiştirebilirsiniz. Belki de tek ihtiyacınız olan biraz yemektir? Bu sorunu çözmezse, biraz egzersiz yapın ve kan akışınız hızlansın. Kısa bir yürüyüş bile büyük bir değişim yaratabilir.

 

2- Yaratıcı olun

Kendinizi kötü hissederken “bir şey yapmak” istemeyebilirsiniz. Ancak bir şeyle uğraşmak sizi gerçekten de bunalımdan çıkarabilir. Araştırmalar ruh halinin kötüleşmesine neden olan durumların, yaratıcılık söz konusunda olduğunda olumlu etkenlere dönüştüğünü göstermiştir. Kötü ruh halinizi pozitif şeyler hissetmek için kullanabilirsiniz!

 

3- Zorla gülümseyin

Bu öneriyi muhtemelen daha önce de duymuşsunuzdur. Ancak tekrar etmekte fayda var: araştırmalara göre, yüz ifadenizi tersine çevirmeniz, daha pozitif bir ruh haline geçmenizi fiilen desteklemekte.

 

DOKUNMAK İYİLEŞTİRİYOR

 

4- Başkası için güzel bir şey yapın

Ruh haliniz kötü olsa bile, diğer insanlar için güzel bir şeyler yapmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Kendinizi mutlu edemiyorsanız, bir başkasını mutlu etmeye çalışın.

 

5- Müzik dinleyin

Müzik sihirlidir. Bir araştırma, 10 dakikalık bir klasik müzik seansından sonra katılımcıların olumsuz düşüncelerinin minimum seviyeye indiğini göstermiştir. Sizin için uygun olan müziği seçin ve play tuşuna basın.

 

6- Belli edin

Evet, ruh halinizi açığa vurun; ama daha olumlu bir şekilde. Hayal kırıklığını belli etmek ilk başta size iyi bir fikir gibi gelebilir; ama aslında kötü bir fikirdir. Çünkü açığa vurmak içinizdekilerden kurtulmak yerine öfkenizi taze tutmaya yarar. Bu durumda, içinizdekileri dışa vurmak için başka bir yol bulmalısınız: bağırmak veya orayı burayı yumruklamak yerine, egzersiz yapmak, gibi.

 

7- Beyninizin işleyişine müdahale edin

Ne yazık ki ruh halinizin kötü olduğunu fark ettiğinizde, beyninizin olumsuz gelişmeler beklemeye devam eder – bu da kötü bir ruh halini kötü bir güne çevirir. Beyninizin işleyişini başlamadan durdurun ve kötü ruh haline fırsat vermediğinizden emin olun. Becerebilirseniz, neden kötü bir ruh hali içerisinde olduğunuzu belirleyin ve pozitif bir şekilde ele alın. “Bir dahaki sefere daha çok motive olacağım” gibi basit bir cümle bile işinizi görecektir.

 

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8- Nefes alın…ve zihninizi boşaltın

Evet bir klişe, ama birkaç derin nefes almak gerçekten sakinleşmenizi kolaylaştırabilir. Size aptalca gelse bile, sakin bir yer bulun, nefes alın ve sadece iki dakika zihninizi boşaltın.

 

9- Sorunun kökenine inin

Eğer kendinizi beklediğinizden daha sık kötü ruh hali içerisinde buluyorsanız, bu durumu derinlemesine değerlendirip sorunun kökenine inme vaktiniz gelmiş demektir. Ortaya çıkan kalıpları/modelleri görmek için her gün günlük tutun ya da basit bir form doldurun. Belki de moralinizi bozan aynı şeydir!

 

10- Zor da olsa yüzleşin

Sizi rahatsız eden etkenleri bulmanız biraz zaman alabilir. Eğer bu yüzleşmeniz gereken bir meseleyse, bir kenara itmenizin faydası olmayacaktır. Sizi rahatsız eden her ne ise, üzerine gidin.

 

Bu ülkelerde mutluluk zirvede
+20
1. Danimarka Oyuncak gibi görünen çiftlikleri, eski ve görkemli kaleleriyle Danimarka dünyanın en mutlu ülkesi.

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