Hayatı keyifli hale getirmenin yolları nelerdir?

Her şey üzerinize mi geliyor? Hepsini arkanızda bırakıp bir yerlere kaçıp gitmek mi istiyorsunuz? Sakin olun ve bu 9 tavsiyeye uyun!

+ Sonra Oku
Ruh sağlığınıza iyi gelecek 9 ipucu

İş, çocuklar ve hayatın stresi derken kendimize zaman ayırmak o kadar zor ki. Bir de bunların üzerine zaman sıkıntısı eklendiğinde bazen hiçbir şey bize keyif vermiyor ve her şeyden sıkılıyoruz. En ufak şeyler bile gözümüzde büyüyor... İnsan olarak hepimizin sorumlulukları var. Öyle her şeyi bir kenara bırakıp kaçmanın imkanı çoğu zaman ne yazık ki yok. Fakat hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler ile sıkıldığımız ya da bunaldığımız anlarda keyiflenmek mümkün.

 

Kendinizi sevin

En kilit madde bu aslında. Unutmayın, kimse mükemmel değildir. Herkesin hayatta yanlışları, eksikleri ve hataları vardır. Tüm bunları kabul edip kendinizi sevin. Tüm bu kötü şeylerin aksine kendinizle gurur duymanızı sağlayacak hayattaki başarılarınızı aklınıza getirin. Göreceksiniz ki aslında bunların hepsi gelip geçici. Oscar Wilde ne kadar da güzel söylemiş: "Sadece kendiniz olun. Zaten herkes kapılmış durumda."

 

Şükredin

Kendinizi kimseyle kıyaslamadan sahip olduklarınız için şükredin. Şükretmek huzurun ve mutluluğun tüm kapılarını açacaktır.

 

Daha çok gülün

Sürekli asık suratlı, mutsuz olmak tüm negatif enerjiyi daha çok üzerinize çekmenize neden olur. Bu nedenle hayatın iyi yönlerini görmeye çalışın. Kendinize gülmek için bahaneler yaratın. Arkadaş ortamınızda birbirinizin içini sıkacak konular yerine eğlenceli ve komik olaylardan konuşun. Herkesin derdi vardır. Bir yere kadar paylaşılır ve biter. Kimse sürekli asık suratlı ve mutsuz biriyle oturmak istemez. Bu nedenle etrafınızda sizi mutlu eden, huzur veren ve birlikte vakit geçirmekten keyif aldığınız insanlar olsun.

 

GÜLMENİN FAYDALARI NELERDİR?

 

Kendinize özen gösterin

Hepimizin biraz şımarmaya ihtiyacı vardır. "Hiç zamanım yok" dediğinizi duyar gibiyiz, kendinizi kandırmayın. İnsan gerçekten istedikten sonra her türlü zamanı yaratır. Çocuklarınız, evliliğiniz ya da sevgiliniz kendinize sadece bir saat ayırmanız için engel değildirler. Çalışan bir annesiniz, hafta sonunu çocuklarınızla geçirmek istiyorsunuz, nasıl yapabilirim sorusunun cevabı çok açık: Sabahın erken saatlerinde, kimse uyanmadan yürüyüşe çıkabilirsiniz. Hem hava almış hem de bir saatlik bir yürüyüşle spor yapmış olursunuz.

 

Nefes alın

Sinirlendiğinizde veya her şey üzerinize geldiğinde kaçıp gitmeden önce sorunla yüzleşin. Daha sonra evinizde görmekten hoşlandığınız, sizi hayallere sürükleyecek bir bölüm oluşturun. Öyle büyük bütçeler harcamanıza da gerek yok. Sevdiklerinizin fotoğraflarını, okumaktan zevk aldığınız, aklınızı dağıtacak dergilerin veya dinlemekten hoşlandığınız albümlerin olduğu bir köşede rahatlayın. Yaşadığınız şey her ne kadar kötü olursa olsun "Hayatımın en kötü günü" yerine "Bugüne kadar yaşadığım en kötü gündü" demeye çalışın.

 

Hayır demeyi öğrenin

Siyah ve beyaz, ne kadar net iki ayırımdır değil mi? Siz de hayatınız için önemli olanları bir kenara ayırın. Kendi önceliklerinizi belirleyin ve gerisine 'hayır' deyin.

 

Hayır demek güzeldir!

 

Hayatınızı planlayın

Belki de stresinizi artıran ve üzerinizde yük oluşturan düzensizliğinizdir. Sabah  işe gitmeden ya da çocuklar kalkmadan, bir kağıda gün içinde yapmanız gerekenleri yazın. Böylece son dakika işleri sizin için angarya olmayacaktır.

 

Haftaya nevresimlerinizi değiştirerek başlayın

Tertemiz kokan nevresimlerle haftaya uyanmak... Bundan daha iyi ne olabilir ki? Pazar günleri, nevresimlerinizi temizleriyle değiştirin ve kendinizi yeni haftaya uyanmak için mis gibi bir yatağa atın. Ayrıca iyi bir uykunun, ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini artık hepimizi biliyoruz.

 

Spor yapın

Spor yapmanın öneminden bahsedilmeyen bir gün olmuyor. Bilirsiniz sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Uzmanlara göre spor, beyindeki hormonlarda ve sinir sistemi üzerinde değişimlere neden oluyor. Bununla beraber zihinsel ve bedensel rahatlama yaratıyor. En önemlisi spor sırasında hepimizin bildiği meşhur mutluluk hormonu sertonin salgılanıyor. Spor yaparak hem sağlıklı hem de güzel bir vücuda sahip olursunuz. Böylece kendinize olan güveniniz artar.

 

HAYATIMI DEĞİŞTİREN 7 SORU

 

Anında mutlu olmanın 45 yolu
+45
Ruh halinizi daima yükseltebilmeniz adına uzmanlardan mutlu olmanın yolları ile ilgili ipuçları topladık. Okumadan geçmeyin… 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Yeni kararları hayata geçirebilmek için öneriler
Yeni kararları hayata geçirebilmek için öneriler
Korkutucu rüyalar bize ne anlatıyor?
Korkutucu rüyalar bize ne anlatıyor?
Yeni zihin, yeni zihinsel kurgular, yeni hayat
Yeni zihin, yeni zihinsel kurgular, yeni hayat
Yas hakkında bize söylenmeyen şeyler
Yas hakkında bize söylenmeyen şeyler
Mutluluk hali genetik mi?
Mutluluk hali genetik mi?
Manevi yönlerinizi keşfetmek için...
Manevi yönlerinizi keşfetmek için...
Gelecekteki sizden bugünkü size 6 soru
Gelecekteki sizden bugünkü size 6 soru
Kültürel zekayı geliştirme yolları
Kültürel zekayı geliştirme yolları

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?
    Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:26 İzlenme : 7103

  • Doğal deodorant nasıl yapılır?
    Doğal deodorant nasıl yapılır?

    Süresi : 01:19 İzlenme : 1392

  • Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler
    Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler

    Süresi : 03:01 İzlenme : 6527

  • Ponpon paspas nasıl yapılır?
    Ponpon paspas nasıl yapılır?

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2256

  • Öksürüğe ne iyi gelir?
    Öksürüğe ne iyi gelir?

    Süresi : 01:21 İzlenme : 23615

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X