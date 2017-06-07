Evde kaşıkla sağlık kontrolü nasıl yapılır?

Bir dakika içinde kaşıkla sağlık testi yapabilirsiniz.

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Kaşığı yalayın ve bir poşete koyun...

Hepimiz sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu ve onu yakından izlememiz gerektiğini biliriz. Ancak ne yazık ki, doktora gitmek herkesin edinebildiği bir alışkanlık haline hala gelmedi. Biz de sizin için hem ilginç hem de pratik bir yöntem bulduk. Üstelik bunu uygulamak için evden çıkmanıza da gerek yok.

 

İşte kaşıkla sağlık kontrolünün detayları:

  • Bir kaşık alın ve kaşığın arka kısmını dilinizle ıslatın. Tüm yüzeyi tükürüğünüzle ıslattığınızdan ve yeterli tükürüğün olduğundan emin olun.
  • Kaşığı, plastik ve transparan bir poşete koyun ve güneş ya da bir ışık kaynağının altına yerleştirin.
  • Yaklaşık 1 dakika kadar bekleyin ve kaşığı kontrol edin.
  • Lekesi veya kokusu olmayan bir kaşık iç organlarınızla ilgili herhangi bir probleminizin olmadığı anlamına gelir.

 

Eğer kötü bir koku varsa:

  • Çürük kokusuna benzer, güçlü — akciğer ya da mide problemleri,
  • Tatlı — şeker ihtimali,
  • Amonyak — böbreklerle ilgili problem.

 

Eğer leke varsa:

  • Sarı ya da beyaz bir doku — tiroid bezi problemleri,
  • Mor — bronşit, zayıf kan dolaşımı, yüksek kolesterol seviyesi,
  • Beyaz — solunum yolu enfeksiyonu,
  • Turuncu — böbrek hastalığı.

 

Unutmayın ki bu yöntem yalnızca bilgi amaçlıdır ve herhangi bir doktor tavsiyesinin yerine geçmez.

 

Kaynak: brightside.me

 

Pratik ev bilgileri
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Askılarınıza lastik takarak kıyafetlerinizin düşmesini engelleyebilirsiniz.

 

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Yorumlar
2
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    05 Temmuz 2018 Perşembe 14:06

    hastalık olduktan sonra şikayet verir zaten önemli olan hasta olmamak, çok tuz yemeyin, çok yağlı yemek yemeyin, sigaradan uzak durun, 30 yaşından sonra yıllık kontrollere gidin, ayda 1-2 defa tansiyon baktırın (tansiyon yüksekliği şikayet vermeden yıllar içinde vücudu tahrip edebilir)

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  • Misafir
     
    03 Temmuz 2018 Salı 12:30

    kaşığı boşverin. bir şikayetiniz varsa doktora gidin.

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