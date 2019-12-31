Sağlıklı bir yılbaşı akşamı için...

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, sağlıklı yılbaşı tabağının 6 altın kuralını anlattı, sağlıklı yılbaşı menüsü hazırladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Meze seçimine dikkat edin. Özellikle salam, sosis gibi şarküteri ürünleri, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri veya mayonezli salatalardan uzak durun. Bunun yerine peynir tabağı hazırlayabilir, yoğurtlu ve zeytinyağlı mezeleri evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Belli miktarda meyve, kiraz domatesler, havuç ve salatalık dilimleri, 1 avuç kuruyemiş tüketebilirsiniz.
Özellikle alkolün yanında ikram edilen soslu çerezler ve cipsler, içerdikleri yüksek tuz oranı ve kalorileri nedeniyle yanlış bir tercih. Onun yerine çiğ badem, fındık, fıstık, ceviz, tuzsuz leblebi tüketebilirsiniz.
Bir yılbaşı klasiği olan hindi; az yağlı, düşük kalorili ve kolay sindirilir olması dolayısıyla da doğru bir tercih. Ancak yanına pirinç pilavı yerine sebzeli bulgur pilavı tercih etmekte fayda var. Kırmızılahana, havuç, turp ve nardan oluşan rengarenk bir salata tabağı da üzerine sadece limon ve zeytinyağı konulması, sos kullanılmaması halinde son derece sağlıklı olacak. Ek çeşit olarak ve doygunluk hissine katkı sağlaması açısından da zeytinyağlı sebze yemekleri yapabilirsiniz.
Şerbetli tatlılar şekerin zararlarının yanı sıra yüksek kalori içeriyor. 1 porsiyon baklava için 2 saat yürümek gerekiyor. Yılbaşı gecesi sofranızda tatlıların kraliçesi olarak ‘kabak tatlısı’ nı tercih edebilirsiniz. Ancak kabak tatlısını şekerle değil, tarçınla ve pekmezle fırında sağlıklı bir şekilde pişirebilirsiniz. Sütlü tatlılar ya da ayva, armut gibi hafif meyve tatlıları da tercih edebilirsiniz. 1 porsiyonu iki kişi paylaşarak enerji alımını da azaltmak mümkün.
Alkol tüketiminin yarattığı en büyük sorun vücudun susuz kalması. Bunun yanında aşırı çay ve kahve tüketimi de vücuttan su kaybına yol açıyor. Yemekten önce, yemek sırasında ve gecenin ilerleyen saatlerinde elinizde mutlaka su bardağınız olsun. Bol su tüketin. Gün boyu 2.5-3 litre su için.
Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz “Sindirim aslında ağızda başlar. Hızlı yemek yenildiğinde besinler tam olarak sindirilmeden mideye geçer. Bu da midede gaz ve şişkinliğe sebep olur. Midede yanma veya ekşime hissi olabilir. O nedenle yemeği yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek yemeye özen gösterin. Bunun yanında doyma sinyalleri beyne 20. dakikadan sonra iletiliyor. Hızlı yemek yemek daha fazla yemeye sebep olur ki bu da daha yüksek kalori alımı demektir” diyor.
Baharatlanmış peynir, zeytinyağlı tabağı, yoğurtlu patlıcan ve havuç tarator,kiraz domates, somon fümeli kanepe, labne peyniri sürülmüş kepekli kraker
Limon suyuna batırılmış salatalık, havuç dilimleri, bir avuç badem, fındık
Ana yemek
Salata
Mevsim yeşillikleri, lahana, turp, havuç
Meyve
Nar, kivi, portakal
Tatlı
Kabak tatlısı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Aysu Bekçi, yılbaşı sofralarımızı sağlıklı, keyifli ziyafet sofralarına dönüştürmek için dikkat etmemiz gereken noktaları aktarıyor.
Güne sabah kahvaltıdan itibaren dikkat ederek başlayın. Süt + yulaf ezmesi veya süt + meyve veya 2 ince dilim tam buğday ekmeği + 1 dilim peynir ile yapılmış yağsız tost + mevsim yeşilliklerinden oluşan hafif bir kahvaltı ile güne başlayın. Öğle yemeği tercihinizi zeytinyağlı sebze yemeği + ayran + az çorba veya az çorba + salata gibi yine hafif besinlerden yana kullanın. Akşam için hazırlıklar hızla devam ederken ufak ara öğünlerinizin aklınızdan çıkmasına izin vermeyin. Ara öğünler akşam yemeğine aç oturmanızı engelleyerek akşam yemeğinde daha çabuk doyum sağlayacaktır. Yemekleri yavaş yavaş ve iyice çiğnemek ve yemekle beraber tüketilecek 1-2 su bardağı su daha çabuk ve az yiyerek doymanıza yardımcı olacaktır.
Ve günün en önemli öğünü akşam yemeği:
1 Ocak’ta kahvaltıyı brunch şeklinde yapabilirsiniz. Güne ara öğünlerle devam edilip, akşam yemeği erken saatlerde yenilmesi ve erken uyumak önemlidir. Bütün gece yiyecekleri sindirmekle uğraşarak yorulan midenizi ve bedeninizi mutlaka dinlendirin. Bedeninizi dinlendirmek için açık havada 30-40 dakikalık yürüyüşler yapabilirsiniz. Ayrıca mideyi rahatlatmak için rezene ve anason, bedenin dinlenmesi için ise melisa, papatya gibi bitki çayları tercih edilebilir. Vücudu toksiklerden arındırmak için yeterli miktarda su tüketimine dikkat edilmelidir.
Unutmayın; az yemek sizi taşır, çok yemeği ise siz taşırsınız!
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