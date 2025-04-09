En uygun saç rengi nasıl bulunur?

Saç renginiz size gerçekten uyduğunda, saç kesiminiz, makyajınız, hatta kıyafetiniz daha iyi görünür. Ve en çok yakışan tonu bulmanın anahtarı ise ten renginizdir. İşte "Hangi tene hangi saç rengi yakışır?" sorusunun cevabı...

En uygun saç rengi nasıl bulunur?
Güzellik
Giriş: 09 Nisan 2025 13:37
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Saç renginin temel kuralı, doğal renginize göre yalnızca iki ton açık veya koyu gitmektir. Bu kurala bağlı kalmak, rengin daha iyi uyum sağlamasını sağlar, kökler çok dikkat çekmez ve maksimum derinlik ile boyut kazanırsınız. Sonrasında tonlar ve gölgelerdeki farklılıklarla, renk yerleşimiyle ve renk doygunluğuyla oynayarak istediğiniz görünüme ulaşabilirsiniz.


1- Ten renginizle uyum sağlayın

Eğer fondöteninizi veya kapatıcınızı ten renginize uydurmaya çalıştıysanız, ten tonlarının genellikle üç kategoriye ayrıldığını bilirsiniz: sıcak, soğuk ve nötr. RSıcak ten tonları genellikle altın sarısı veya karamel kahve gibi sıcak saç renkleriyle iyi uyum sağlar. "Soğuk ten tonları, platin veya küllü kahve gibi soğuk renklerle iyi görünür. Nötr ten tonları ise esnektir, genellikle hem sıcak hem de soğuk tonlara gidebilirler.

2- Alt renk tonunuzu dikkate alın

Alt renk tonunuza da bakmalısınız, pembeler, sarılar ve zeytin tonları... Alt tonunuzu belirlemek için bileğinizdeki damarlara bakın.Eğer damarlarınız daha çok mavi veya mor görünüyorsa, büyük olasılıkla soğuk tonlusunuz... Eğer daha çok yeşilimsi görünüyorsa, büyük olasılıkla sıcak tonlusunuz.


3- Fotoğraflara bakın

İlham almak için çocukluk fotoğrafınıza bakabilirsiniz. Bu, size harika görünecek bir renk elde etmenin garantili bir yoludur. Ten renginizle benzer bir renk tonuna sahip birini seçin ve fotoğrafları tek bir seçeneğe indirmeye çalışın.


Kuaföre saç boyatırken…

Profesyonel bir renk uzmanı, yaşam tarzınıza ve yapmaya hazır olduğunuz bakım miktarına uygun bir renk bulmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, siyah saçlarınız varsa ve açık sarı olmak istiyorsanız, bunun için birden fazla randevu beklemeniz gerekebilir. Doğal renginiz ne kadar koyuysa, onu açmak için o kadar fazla doğal renk soyulması gerekir.


Saç boyatma işleminden önce saçınızı hazırlayın ki kuaförünüz taze bir saçla çalışabilsin. Saçınız kirli ve yağlı bir şekilde kuaföre gitmeyin. Randevudan bir veya iki gün önce, hasarı onarmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olacak bir bakım yapın, saç uçlarınıza derinlemesine bir nem maskesi veya yağ sürün ve bir saat kadar bekletin, sonra yatmadan önce şampuanlayın.


Evde saç boyatırken…

İstediğiniz renkten bir ton daha açık bir renk seçin. Yüzünüzün etrafındaki saç çizgisindeki saçlar daha açık renkte çıkar ve başınızın geri kalanından farklı şekilde renk tutar. Baz renginiz için kullandığınızdan daha açık bir ton satın alın ve bunu sadece saç çizginiz için ayırın. Saç diplerinizi boyayacaksanız bunu evde yapmak kolaydır, kuaför randevularına göre zamandan ve maddiyattan daha fazla tasarruf sağlar. Saç diplerinizi boyarken yalnızca yeni çıkan saçlarınızı boyamaya özen gösterin.


Renginiz ne olursa olsun, saçınızı besleyin ve koruyun

Saçınıza gerçekten iyi bakarsanız, saç renginizi solmaktan koruyabilir ve saçınızı sık sık boyamak zorunda kalmazsınız. Renk koruyucu şampuan kullanın, haftalık nemlendirme bakımları yapın ve saçınızı sık sık nemlendirerek parlak, canlı ve sağlıklı görünmesini sağlayın.


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Referanslar

Brianna Peters, “How to Find Your Best Hair Color”, Şuradan alındı: https://goop.com/beauty/hair/how-to-find-your-best-hair-color/



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