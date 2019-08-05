Reyhan reçeli 

Müjgan Yurtseven'den nefis reyhan reçeli tarifi...

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Reyhan reçeli 
Anadolu kültürü ve lezzetlerini araştırmak için yaptığımız seyahatlerden biri olan Malatya gezimizde Arapgir’li marifetli kadınların hazırladıkları yöresel kahvaltıda pişilerin üzerine koyarak yemiştik mis kokusuyla lezzetini çok beğendiğimiz aromalı reçeli.
 
Eve dönüşte daha önceki reçel deneyimlerimden yola çıkarak pişirdim ve hafta sonu kahvaltı soframızda kaymakla birlikte denedik. Reyhanın kendine has aroması ve damakta bıraktığı tadıyla evdekilerin favori lezzetlerinden biri olan reçeli taze reyhan mevsimi bitmeden deneyin derim.


Servis: 1 litrelik kavanozda
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
 
Malzemeler:
  • 1 bağ reyhan
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • Yarım limon suyu
  • 1 kg toz şeker
  • 3 su bardağı su, 600 ml
 
Yapılışı:
*Reyhanların yapraklarını saplarından ayırarak (sapları kullanılmayacak) bol suda yıkayıp sebze kurutucusunda kurutun. İncecik doğrayarak geniş bir kaba alın, toz şekerin 1 yemek kaşığı kadarını, limon tuzu ve limon suyunu ilave ederek pembe rengi çıkana kadar yoğurun.
 
*Toz şeker ve suyu büyük bir reçel tenceresine alarak açık ateşte kaynamaya bırakın, kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 8-9 dakika şerbet koyulaşana kadar pişirin. Reyhanı ekleyip 5-6 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın.
 
 
 
 *Reçelden küçük bir tabağa kaşıkla akıtın, damla halinde kalıyorsa reçel olmuş demektir, akışkan ise 2-3 dakika daha pişirin. Ilınınca kavanozlara doldurup tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.


Afiyetle sevgiyle kalın…
 
 

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