Psikoloğa gitmeye cesaret edemiyorum

32 yaşındayım. Bugüne kadar ne yazık ki aktif bir sosyal hayatım olmadı, lisede arkadaşlarım vardı ancak sonrasında kimi üniversiteye gitti kimi de evlendi kendi hayatını kurdu. İki yıl üniversite sınavına çalıştım ancak kazanamadım. Sonra iş hayatım başladı ancak girdiğim ortamlarda hep yalnız kalan biri oldum. Belki de ben tercih ettim bilmiyorum. Biraz da karamsar bir insanım.

Sorunum şu ki her şeyin en olumsuzunu düşünüyorum, bazen kendi kendimle konuşuyorum. Ailem yılın uzunca bir dönemi memlekette kalıyor o dönemlerde de gittikçe yalnızlaşıyorum. Kendi kendime konuşma halim son zamanlarda çok arttı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir gün istemsizce iş yerinde konuşurum diye çok korkuyorum. Sadece bu nedenle dalmamak için kulaklık bile takmıyorum.

Psikoloğa gidersem ve bana bir tanı konulursa diye çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum.