Profesörlerden liseli sanatçılara tam not

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, ilk kez güzel sanatlar liselerine yönelik ulusal bir resim yarışması düzenledi. Üç eserin öne çıktığı yarışmada alfabetik sıralamayla Duru Çakmak, İdil Defne Ağcabay ve Melek Sıla Kahveci’nin eserleri, eşit derecede Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Böylece liseli sanatçılar, şimdiden üniversite hocalarından tam not aldı.

Profesörlerden liseli sanatçılara tam not
Yaşam
03 Haziran 2022 14:00 Güncelleme: 03 Haziran 2022 12:29
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Henüz lise eğitimleri süren Türk resim sanatının genç temsilcileri, Türkiye’de sanat eğitimi veren en köklü üniversitelerinden olan Marmara Üniversitesi bünyesindeki Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilim Dalı’nın ülke çapında açtığı resim yarışmasında birbirleriyle yarıştı. Güzel sanatlar liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, sergilemek ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen 1. Ulusal Resim Yarışması, Türkiye çapında güzel sanatlar liselerine yönelik ilk yarışma oldu.


Yarışmada; alfabetik sıralamayla Duru Çakmak, İdil Defne Ağcabay ve Melek Sıla Kahveci’nin eserleri, eşit derecede Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Güngör Taner, Ressam BUBİ, Doç. Dr. Ümit Gezgin, Dr. Öğretim Üyesi H. Avni Öztopçu, Dr. Melik İskender, Ressam Saim Erken ve Prof. Dr. Şehnaz Yalçın’dan oluşan Seçici Komisyon, yarışmaya katılan eserlerden üçünü eşit ölçüde başarılı buldu. Böylece genç sanatçılar, henüz lisede olmalarına rağmen üniversite hocalarından tam not almış oldu.




Ulusal Resim Yarışması’nda dereceye giren resim sanatının liseli genç temsilcileri, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’ndeki ödül töreni ve sergi açılışında bir araya geldi.


“Doğru yerdesiniz”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye’deki güzel sanatlar liseleri öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 1. Ulusal Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı, geçen hafta İstanbul’daki Göztepe Kampüsü’nde düzenlendi.


Yarışma Komisyon Başkanı Prof. Dr. Şehnaz Yalçın’ın yanı sıra fakültenin eğitimci ve yöneticileri ile yarışmaya katılıp sergilenmeye değer görülen eser sahibi öğrenciler, öğretmenleri ve velilerin bulunduğu törende konuşan Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfi Kenan, “Okulumuz herkese eşit mesafede. Çocuklarımızın işleri çok heyecan verici. Fakülte olarak iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Doğru yerdesiniz” dedi.




Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akkaya ödül töreninde konuşma yaptı.


“Umudumuz, geleceğimiz gençliğimizdir”

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akkaya ise yarışmaya yoğun katılım olduğunu, gençlerin eserlerini seçmekte zorlandıklarını belirterek, “Umudumuz, geleceğimiz gençliğimizdir” dedi. İnsanlığın kurtuluşunun yalnızca sanat ve sanat eğitimiyle olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Akkaya, “Sanat eğitimiyle ruhu incelmiş, erdemli gençler yetiştirme umudumuzu yitirmememiz lazım. Yarışmaya olan ilgi, entelektüel sanat ortamına olan ilginin de göstergesidir. Bu sergilerin devamı gelecek” diye konuştu.


Alfabetik sıralama yapıldı

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yarışmada üç eser, eşit derecede Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Alfabetik sırayla 1. Ulusal Resim Yarışması sonucuna göre; İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Duru Çakmak, İstanbul Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi İdil Defne Ağcabay ve Düzce Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Melek Sıla Kahveci, başarı sertifikalarını Prof. Dr. Tayfun Akkaya’nın elinden aldı.


İki eşit derecedeki Mansiyon Ödülü’nü kazanan Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Esin Su Kartal ile Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Gamze Birdal’ın sertifikalarını da yine Prof. Dr. Akkaya verdi.




Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi İdil Defne Ağcabay’ın 70x100 cm tuval üzerine yaptığı ‘Kurgu’ isimli yağlıboya eseri, Başarı Ödülü’ne değer görüldü. Ağcabay, “Çok kıymetli eğitimci ve sanatçı büyüklerimin bu değerlendirmesinden onur duydum” dedi.


Hepsine tek tek sertifika

Ardından Prof. Dr. Akkaya, sergilenmeye değer görülen diğer resim sahibi öğrencileri de önceki öğrenciler gibi tek tek sahneye davet ederek sertifikalarını verdi. Bu öğrenciler ve okulları, alfabetik sıraya göre şöyle sıralandı:


Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Derin Acar,

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi İrem Geçer,

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Bahar Güner,

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nusret Batur Turgut,

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Tuna Seyhan,

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ceren Ulusoy,

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 12. sınıf öğrencisi Hayat Sena Özhan,

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi İrem Budak,

Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Nida Şişman,

Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sena Yağmur,

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yusuf Kaya,

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zülal İclal Karaçayır,

Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi Elif Naz Böge,

Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi Elif Zengin,

Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi Firdevs Meryem Deniz,

Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Eren Mert Kalpak,

Özel Moda Mimar Sinan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Süeda Çelikel,

Özel Moda Mimar Sinan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Buket Tarkan.




Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfi Kenan, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.



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