Portakallı fıstıklı lokum

Taze sıkılmış portakal suyu, bal ve Antep fıstığıyla evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz leziz lokumlar... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Portakallı fıstıklı lokum
Yaşam
25 Ekim 2021 Pazartesi

Servis: 15 adet

Hazırlama & pişirme süresi: 20 dakika


Portakallı fıstıklı lokum için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • Yarım bardak mısır nişastası

  • 2,5 bardak taze sıkılmış portakal suyu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • Yarım bardak kabuksuz Antep fıstığı

  • Yarım bardak hindistan cevizi rendesi




Portakallı fıstıklı lokum yapılışı:

*Mısır nişastası ve portakal suyunu küçük bir tencereye alıp el çırpıcısıyla iyice karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağı kapatıp bal ve Antep fıstığını ilave ederek karıştırın. Elinizdeki herhangi bir buz kalıbını suyla ıslatıp fazlalığını dökün. Koyulaşan karışımı bekletmeden kalıplara aktarın. Oda ısısına gelince 4 - 5 saat veya bir gece buzdolabında bekletin.


*Hindistan cevizi rendesini yayvan bir tabağa alın, portakallı lokumları kalıptan ters çevirerek çıkartın. Hindistan cevizi rendesine bulayıp tüketene kadar buzdolabında saklayın.


Kısa bir not:

*Kapalı bir kapta buzdolabında 3 - 4 gün saklayabilirsiniz...


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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