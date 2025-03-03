Portakallı bademli kek

Servis: 23 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle:

1 çay kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

1 büyük portakal, 300 gr

1 bardak toz şeker

150 gr tereyağı, oda ısısında

3 L yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1,5 bardak un

1 bardak badem unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı kırıntılanmış badem

Üzerine:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Portakal dilimleri

Yapılışı:

*Kalıba tereyağı sürüp tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına un serpiştirerek unun fazlalığını silkeleyin.

*Portakalı kabuğuyla birlikte dilimleyip blenderde püre haline getirin.

*Toz şeker ve tereyağını derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile 2 - 3 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek kremamsı kıvam alana kadar çırpın, püre yapılmış portakal ve vanilya özütünü ilave ederek kısa süre çırpın. Bu aşamadan itibaren mikser kullanmıyoruz.

*Elenmiş un, badem unu, kabartma tozu ve karbonatı harmanlayıp sıvı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan spatula ile hamur homojen kıvam alana kadar alttan üste doğru karıştırın.

*Hamuru kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzeltin ve kırıntılanmış bademi serpiştirin.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısı ayarını 160 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin, üzerine pudra şekeri serpiştirip portakal dilimleriyle süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...