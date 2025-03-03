Portakallı bademli kek

Portakalı bütün olarak kullanılan badem unlu nefis kek kahve veya çay yanına çok yakışıyor! Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Portakallı bademli kek
Yaşam
Giriş: 03 Mart 2025 09:57 Güncelleme: 07 Mart 2025 00:02
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Servis: 23 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika


Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle:

  • 1 çay kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

  • 1 büyük portakal, 300 gr

  • 1 bardak toz şeker

  • 150 gr tereyağı, oda ısısında

  • 3 L yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • 1,5 bardak un

  • 1 bardak badem unu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 2 yemek kaşığı kırıntılanmış badem

Üzerine:

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • Portakal dilimleri




Yapılışı:

*Kalıba tereyağı sürüp tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına un serpiştirerek unun fazlalığını silkeleyin.


*Portakalı kabuğuyla birlikte dilimleyip blenderde püre haline getirin.


*Toz şeker ve tereyağını derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile 2 - 3 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek kremamsı kıvam alana kadar çırpın, püre yapılmış portakal ve vanilya özütünü ilave ederek kısa süre çırpın. Bu aşamadan itibaren mikser kullanmıyoruz.


*Elenmiş un, badem unu, kabartma tozu ve karbonatı harmanlayıp sıvı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan spatula ile hamur homojen kıvam alana kadar alttan üste doğru karıştırın.


*Hamuru kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzeltin ve kırıntılanmış bademi serpiştirin.


*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısı ayarını 160 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.


*Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin, üzerine pudra şekeri serpiştirip portakal dilimleriyle süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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