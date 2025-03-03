Portakallı bademli kek

Servis: 23 cm’lik kelepçeli kalıpta
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 40 dakika
Malzemeler:
250 ml’lik bardak ölçüsüyle:
- 1 çay kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için
- 1 büyük portakal, 300 gr
- 1 bardak toz şeker
- 150 gr tereyağı, oda ısısında
- 3 L yumurta
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 1,5 bardak un
- 1 bardak badem unu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 2 yemek kaşığı kırıntılanmış badem
Üzerine:
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- Portakal dilimleri
Yapılışı:
*Kalıba tereyağı sürüp tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına un serpiştirerek unun fazlalığını silkeleyin.
*Portakalı kabuğuyla birlikte dilimleyip blenderde püre haline getirin.
*Toz şeker ve tereyağını derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile 2 - 3 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek kremamsı kıvam alana kadar çırpın, püre yapılmış portakal ve vanilya özütünü ilave ederek kısa süre çırpın. Bu aşamadan itibaren mikser kullanmıyoruz.
*Elenmiş un, badem unu, kabartma tozu ve karbonatı harmanlayıp sıvı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan spatula ile hamur homojen kıvam alana kadar alttan üste doğru karıştırın.
*Hamuru kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzeltin ve kırıntılanmış bademi serpiştirin.
*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısı ayarını 160 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.
*Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin, üzerine pudra şekeri serpiştirip portakal dilimleriyle süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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