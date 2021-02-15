Portakal reçeli tarifi

Tarif defterimden;

Portakalın kabuğu ve içiyle birlikte pişirdiğim nefis aromalı reçel kış mevsiminde evde ilk biten reçelimiz oluyor. Tatlı niyetine de tükettiğimiz reçeli geçen aylarda sizlerle paylaştığım panettone puding tarifimde kullanmıştım.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Haşlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Malzemeler:

1 kg portakal

2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 400 ml

750 gr toz şeker

1 çubuk tarçın

1/2 çay kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı limon tuzu veya 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

*Portakalları bütün olarak derin bir tencereye alın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin. Tencerenin kapağı aralık olarak kaynamaya başlayınca yaklaşık 20 dakika haşlayın. Haşlanan portakalları soğuk suya geçirin, üç defa suyunu değiştirin. Tamamen soğuyunca ince dilimler halinde doğrayın.

*Doğranmış portakalları derin bir reçel tenceresine aktarın, üzerine portakal suyu, tarçın ve tereyağını ekleyin. Tencerenin kapağı açık olarak orta ateşte kaynamaya başlayınca 30 dakika pişirin. Limon tuzu veya limon suyunu ekleyip 4 - 5 dakika sonra ocağı kapatın. Reçelin ilk sıcaklığı geçince temiz cam kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın, soğuyunca serin yerde saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...