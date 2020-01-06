Pişmanlık

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Pişmanlık
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Pişmanlık olarak kalacaksın

İşte söylediğin o sözü!

Her gün defalarca anacaksın

Ay parlarken sen söneceksin

Güneş doğarken bende batacaksın

Bil ki pişmanlık olarak kalacaksın!

 

Yıldızlarda gezinirken ben

Sen hızla yere ineceksin

Dağıttığın düşlerimi

Kâbus gibi!

Rüyalarında göreceksin

Bil ki pişmanlık zulasında öleceksin!

 

Hile yaptığın kaderine geri döneceksin!

Uykusuz gecelerinle yanacaksın

Bir boşluğun içinde sarhoş olacaksın

Zindanları bile daha çok seveceksin

 

Bir daha severken ben

Kalbindeki zehrinle sen

Kararsızca öleceksin

Bil ki pişmanlık olarak

Toprağı saracaksın!

 

***

 

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