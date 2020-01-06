Pişmanlık olarak kalacaksın
İşte söylediğin o sözü!
Her gün defalarca anacaksın
Ay parlarken sen söneceksin
Güneş doğarken bende batacaksın
Bil ki pişmanlık olarak kalacaksın!
Yıldızlarda gezinirken ben
Sen hızla yere ineceksin
Dağıttığın düşlerimi
Kâbus gibi!
Rüyalarında göreceksin
Bil ki pişmanlık zulasında öleceksin!
Hile yaptığın kaderine geri döneceksin!
Uykusuz gecelerinle yanacaksın
Bir boşluğun içinde sarhoş olacaksın
Zindanları bile daha çok seveceksin
Bir daha severken ben
Kalbindeki zehrinle sen
Kararsızca öleceksin
Bil ki pişmanlık olarak
Toprağı saracaksın!
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