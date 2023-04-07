Pideli domates soslu köfte

Tarif defterimden;

Pide, anne usulü köfte ve domates sosunun buluştuğu leziz ve doyurucu yemeği süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Köfte için malzemeler:

600 gr köftelik dana kıyma

1/2 su bardağı galeta unu

1 büyük kuru soğan, rendelenmiş

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 tatlı kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

8-9 dal maydanoz, ince doğranmış

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet tırnak pide veya 1 fırın pidesi

Köfteleri kızartmak için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Domates sosu için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gr domates püresi

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

3 - 4 adet çeri domates

5 - 6 adet kıl biber

2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

1 kase süzme yoğurt

Yapılışı:

*Köfte malzemelerini geniş bir kaba alın ve iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzda yuvarlayarak dilediğiniz gibi şekil verin. Üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabına kaldırın.

Domates sosu için:

*Zeytinyağını sos tenceresine alın, domates püresi, biber salçası ve toz kırmızı biberi ekleyip orta ateşte koyulaşana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin ve kenara alın (kullandığım domates püresi ve salça tuzlu olduğundan ekstra tuz eklemedim).

*Pideleri kare dilimler halinde kesin.

*Köfteleri kızartmak için yağı tavada açık ateşte ısıtın. Köfteleri tavaya aktarıp kızartın ve geniş bir tabağa geçirerek sıcak kalmaları için üzerini kapatın. Tavada kalan yağda ikiye bölünmüş domates ve biberleri kızartıp onları da kenara alın. Pideleri de aynı tavada ısıtın.

*Servis tabaklarına pideleri pay edin üzerlerine köfte, domates ve biberleri yerleştirin, domates sosunu üzerlerine gezdirerek maydanoz serpiştirin. Yanında süzme yoğurt ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...