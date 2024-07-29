Servis: 12 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 - 25 dakika
Peynirli milföy poğaça için malzemeler
3 adet dikdörtgen milföy hamuru
50 gr çeçil peyniri
1 yumurta sarısı
Üzerlerine:
1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu
Peynirli milföy poğaça yapılışı
- Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
- Milföyleri dondurucudan çıkartın, oda ısısına gelince her bir hamuru 4 dikdörtgen parça olacak gbi kesin. Uçlarına peyniri pay edip katlayın. Kesik taraflarını çatal ile sabitleyerek tepsiye sıralayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp haşhaş tohumu serpiştirin.
- 180 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kabarıp üzerleri kızarana kadar 20 - 25 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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