Peynirli makarna (Mac & cheese) nasıl yapılır?

Üç çeşit peynirli, beşamel soslu nefis peynirli makarna nam-ı diğer Mac&Cheese tarifi... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Peynirli makarna (Mac & cheese) nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 11 Kasım 2022 11:00
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Hafta sonu sofraları için yanında bol yeşil salata ile tek başına gayet lezzetli ve doyurucu bir yemek oluyor...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Mac & cheese için malzemeler:

  • 1 paket dirsek makarna, 500 gr

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz, makarnayı haşlarken kullanmak için

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 tepeleme yemek kaşığı un

  • 600 ml süt

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 100 gr krem beyaz peynir

  • 1 paket cheddar peyniri, 220 gr

  • 100 gr mozarella peyniri

  • 200 ml haşlanmış makarnanın suyu




Mac & cheese yapılışı:

*Büyük bir tencereye 3 - 4 lt su alın, kaynamaya başlayınca zeytinyağı, tuz ve makarnayı ilave ederek diri kalacak gibi yaklaşık 8 dakika haşlayın ve suyunu süzdürüp sıcak kalması için tekrar tencereye aktarıp kapağı kapalı olarak hazırda bekletin (haşlanan makarna suyundan 1 su bardağı ayırın).


*Cheddar ve mozzarella peynirlerini rendeleyip hazırda bekletin.


*Tereyağını geniş bir tencerede orta ateşte eritin, unu ekleyip un kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak hafifçe kavurun, sütü ilave ederek beşamel sos kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocağı kısık ateşe alarak sırayla sarımsak tozu, baharatlar, peynirler ve haşlanmış makarna suyunu ekleyip karıştırın. En son haşlanmış makarnayı ilave ederek karıştırın, bu aşamada tadına bakın ve ihtiyaç duyarsanız damak tadınıza göre tuz ekleyin.


*Peynirli makarnayı servis tabağına aktarıp dilerseniz üzerini doğranmış maydanoz ve taze soğan ile süsleyerek bekletmeden sıcak olarak servis edin.





Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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