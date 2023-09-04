Peynirli fit poğaça

Tarif defterimden;

Kahvaltı ve ara öğün atıştırmalığı olarak hazırladığım peynirli leziz poğaçalarda elimdeki tam buğday ununu kullandım. Çavdar veya yulaf unu da alternatif olabilir.

Servis: 19 - 20 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

2 yumurta, birinin sarısını üzeri için ayırın

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

2,5 bardak tam buğday unu

1 paket kabartma tozu

150 gr sert beyaz peynir

7 - 8 dal maydanoz

7 - 8 dal dereotu

Üzerlerine:

Haşhaş tohumları

Yapılışı:

*Yumurta, zeytinyağı ve yoğurdu geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile çırpın.

*Un, kabartma tozu, peynir, ince doğranmış maydanoz ve dereotunu ilave ederek elinizle yoğurun (elinize yapışmayacak kıvamda olmalı). Hamuru yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra dilediğiniz gibi şekil verin ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp ortalarına bıçak ile çizikler atın, en son üzerlerine haşhaş tohumu serpiştirin.

*175 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Kısa bir not;

*Unlar cinslerine göre sıvı alma oranı farklı olduğundan unu kontrollü ekleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...