Peynirli fesleğenli kara kılçık unlu çörek

Taze fesleğen, kurutulmuş domates ve beyaz peynirli iç harcıyla kahvaltı ve çay sofralarına çok yakışan leziz ve sağlıklı çöreklerde beyaz un yerine kara kılçık unu kullandım. Tam buğday, yulaflı veya çavdarlı herhangi bir unla yapabilirsiniz. Sadece unlar dokularına göre farklılık gösterdiğinden sıvı karışıma kontrollü olarak ekleyin derim.

Servis: 18 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Malzemeler:

İç harcı için;

250 gr az yağlı sert beyaz peynir, ufalanmış

6 yarım kurutulmuş domates

3 - 4 dal taze fesleğen

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Hamur için;

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

2 yumurta, birinin sarısını üzeri için ayırın

1/2 bardak zeytinyağı

1/2 bardak yoğurt

2,5 bardak kara kılçık unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

Çörek otu, susam

Yapılışı:

*Öncelikle yumurta ve yoğurdu 20 dakika önceden oda ısına çıkartın, fırın tepsisine fırın kağıdı sererek hazırda bekletin.

*İç harç malzemeleri için; Kurutulmuş domates ve fesleğeni incecik doğrayıp peynir ve karabiber ile karıştırın (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır).

*Bir tam yumurta + bir yumurta akı, zeytinyağı ve yoğurdu yoğurma kabına alarak karıştırın. Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve hamur toparlanana kadar yoğurun (unun yarım bardağını kenarda bekleterek ihtiyaç duyarsanız ekleyin, hamur yumuşak ve ele yapışmayan kıvamda olmalı).

*Hamurdan kabuklu ceviz boyutunda parçalar kopartıp avucunuzda çay tabağı boyutunda açın. Ortalarına birer tatlı kaşığı iç harç koyarak kenarlardan ortaya doğru toparlayın, ters çevirerek hafifçe yassılaştırıp aralıklı olarak tepsiye yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, çörek otu, susam gibi dilediğiniz tohumlardan serpin. 10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar 20 - 25 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...