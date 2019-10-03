Pembe kurdelenin kanseri önleyen gıdalarla dansı

Kanser hastalarının uzak durması gereken besinlerin başında şeker geliyor hal böyle olunca hastaların ilk sorusu “Artık hiç tatlı yiyemeyecek miyim? oluyor. Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Meme Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nuran Beşe ve Emirgan Grup Executive Şefi Berke Kurtbay kanser hastalarının bu ihtiyacını giderecek tatlı bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Eda Küçüktülü, proje hakkında bilgiler verdi.

Toplum olarak tatlı yemeyi çok seviyoruz. Durum böyle olunca hastalarımızın çoğunun ilk sorusu; “Tatlı yiyebilir miyim, biraz yesem hastalığım tekrarlar mı?” oluyor. Özellikle erken tanı almış meme kanserli genç hastalarımız, hastalıklarından tamamen kurtuldukları için hem diğer memesinde kanser oluşumunu hem de aynı taraftaki memesinde hastalığın tekrarlamasını engellemek için sağlıklı beslenmek zorunda oldukları konusunda bilgilendiriliyor. Bu bilgilendirme yapılınca da hep şu tepkiyle karşılaşıyoruz: “Artık hiç tatlı yiyemeyecek miyim?” ve bu durum, hastalık psikolojisinden ve hastalığın tekrarlama korkusundan kurtulmalarına engel oluyor.

Proje hangi amaçla planlandı?

Yukarıda bahsettiğim sebeplerden dolayı, hastalarımıza kanseri önleyici gıdalarla tatlı ihtiyaçlarını giderebileceklerini anlatmamız gerektiğini düşündük. Bu sayede kanser tanısı alıp tedavi olmuş ve kür elde ettiğimiz hastalara sağlıklı ve de mutlu bir yaşam sunmayı planladık. Aynı zamanda, artık 20-30 yaş arası meme kanseri tanısı alan hasta sayılarımız arttığı için bu yaş grubunun sağlıklı beslenme ve meme kanseri konusunda farkındalığını artırmak istedik.

"Meme kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmek ve vücut yağ oranımızı düşürmek oldukça önemli!"

Bu sene ana temamızı bu şekilde belirledik ve meme kanserine yakalanma yaşı oldukça düştüğü için genç nüfusa hitap etmek istedik. Bu nedenle bir video çekimi yaptık. “Pembe kurdelenin kanseri önleyen gıdalarla dansı” sloganıyla Emirgan Grup Executive Şefi Berke Kurtbay ile çalıştık. Kendisi bize kansere karşı koruyucu özelliği olan pancar (Çünkü kansere karşı savaşta ciddi oranda antioksidan, C vitamini içerir ve kansere karşı savaşır), akçaağaç şurubu (Çünkü uygun oranda kullanıldığında insan sağlığı için faydalı olduğu bilinen pek çok maddeyi bir arada sunar ve kan şekerini düzenler) ve taze vanilya parçacıkları (Çünkü serbest radikallerin oluşturduğu olumsuz etkileri önler, kronik hastalıklardan ve kanserden korur) ile pembe kurdele şeklinde bir tatlı yaptı. Videoda, proje yöneticisi olarak şahsım, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Meme Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nuran Beşe ile birlikte Berke Kurtbay’ın tarifte kullandığı reçetelerin tıbbi faydalarını açıkladık. Genç yaş grubunun dikkatini çekmek için de şarkıları genç nüfus tarafından ezbere bilinen sanatçımız Buray’dan destek aldık. Gerçekten de, sevgili Buray, o kadar güzel tavsiyeler verdi ki, genç nüfusumuzu çok sıradan çokça söylenmiş sözlere boğmak yerine bu tavsiyelerin kulağa hoş gelen melodiler gibi duyulmasını sağladı.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Meme Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nuran Beşe, şeker ve kanser ilişkisi hakkında bilgiler verdi.

Normal hücre ile kanser hücresinin metabolizmaları birbirinden farklıdır. Normal hücrenin yapısında bulunan enerji sağlayan yapıtaşı, kanser hücresinde enerji üretmek yerine bu hücrelerin çoğalması yönünde çalışır. Kanser hücresinin enerji ihtiyacının karşılanması için de ortamda en bilinen karbonhidratlardan biri olan basit bir şeker olan glikozun çok miktarda varlığı gerekir. Kanser hücresinin glikozu kullanması ile gerçeklesen metabolizma sonucunda oluşan laktik asit, tümör mikro çevresini etkileyerek yeni damarlanma ve metastaza neden olur. Bu teoriye göre ortamdaki fazla glikoz hücre çoğalmasına yardımcıdır. Bununla birlikte eğer ortamdaki glikoz çekilirse, kanser hücresi bu kez protein ve yağları da enerji kaynağı olarak kullanabilir. Sonuçta şeker kanser yapar ya da kanser varlığında asla şeker yenmemesi gerekir yaklaşımı çok doğru değildir ya da fazlaca keskin bir söylemdir. Öte yandan fazla kalori alımı hareketsiz yasam tarzı vücut yağ dokusunda artışa sebep olur. Ortaya çıkan serbest yağ asitleri enflamasyon, insülin salınımı ve insülin direnci oluşturur. Ortamdaki insülin de, tümör büyümesine etki edebilecek büyüme hormonlarının devamlı salınımına yol acar. Ayrıca yağ dokusunda östrojen üretilir ki fazla östrojen meme kanseri nedenlerinden biridir.

Bu nedenle kilo kontrolü özellikle meme kanseri riskini azaltmada çok önemli bir faktördür. Enerji kısıtlamasına giderken boş kaloriden ibaret basit şeker ve şekerli içecekler yerine besin değeri yüksek tam tahıl ve bakliyat gibi kompleks karbonhidratlara yönelmek daha doğrudur. Kompleks karbonhidratlar ani insülin salınımının da önüne geçer. Sebze ve meyve ise içerdiği lif ve antioksidanlar nedeni ile beslenmede mutlak yer almalıdır. Uzun sürede ve yüksek ısıda pişmiş etlerin yüksek oranda karsinojen içerdiği unutulmamalıdır. İyi pişmiş diye tabir edilen et tüketenlerde meme kanseri riskinin artığına dair klinik veri de mevcuttur.

Meme kanseri tanısı olan tüm hastalara yine sebze, meyve, sağlıklı yağlar ve tam tahıldan zengin, basit karbonhidrat ve işlenmiş gıdalardan kaçınıldığı Akdeniz tipi beslenme önerilmektedir. D vitamin seviyeleri kontrol edilmeli ve yetersizliğinde yerine konulmalıdır. Kırmızı et tüketimi kısıtlanmalıdır. Tedavi sırasında, hastalığın evresi ve aldığı tedaviye göre yetersiz beslenme ya da kaşeksi varsa o zaman farklı beslenme destekleri gerekebilir.