Patlıcanlı spagetti 

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Patlıcanlı spagetti 
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Patlıcan ile yapılabilecek pratik ve leziz yemeği bu defa tam buğday spagetti ile hazırladım, arzu ettiğiniz herhangi bir makarna çeşidiyle yapabilirsiniz.

 

 

Servis:

4 kişilik

 

Hazırlama pişirme süresi:

35-40 dakika

 

Malzemeler:

3 orta boy patlıcan

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

 

Sos için:

5 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı zeytinyağı

7-8 adet kurutulmuş domates

400 gr domates püresi

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı kurutulmuş fesleğen veya 8 dal taze fesleğen

1 paket spagetti makarna

4 l su

1 tatlı kaşığı tuz, spagettiyi haşlarken kullanmak için

Yarım su bardağı parmesan veya eski kaşar, ince doğranmış

 

 

Yapılışı:

 

1) Patlıcanları alacalı soyup küçük küpler halinde doğrayarak derin bir kaba alın. Acısını çıkartmak için üzerini aşana kadar su ekleyip 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edin. 15 dakika kadar tuzlu suda beklettikten sonra bol su ile yıkayarak hafifçe elinizle sıkıp fırın kağıdı serili tepsiye aktarın, 2 yemek kaşığı zeytinyağını üzerlerine dökerek karıştırın. 10 dakika önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

 

2) Bu arada domates sosu için zeytinyağını geniş bir tavaya alarak orta ateşte ısıtın, sarımsakları ekleyip 1 dakika kadar soteleyin (sarımsakları yakmamaya dikkat etmeli). Kurutulmuş domates ve domates püresini ekleyerek sos koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Karabiber, pul biber ve fesleğenleri ilave ederek ocağı kapatın. 

 

3) Sos pişerken eş zamanlı ayrı bir tencereye 4 litre su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca 1 tatlı kaşığı tuz ve spagettileri ilave edin, yaklaşık 9 dakika pişirip domatesli sosa ilave edin. Üzerine fırında pişen patlıcanları ve yarım su bardağı parmesanı ekleyerek karıştırın.

 

4) Sıcakken parmesan dilimleri ve taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis edin.

 

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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