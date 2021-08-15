Pastitcio nedir? Pastitcio nasıl yapılır?

Epey bereketli ve doyurucu olan fırın makarnayı kalabalık aile sofraları için yanında bol yeşillikli salata ile başlı başına ana yemek olarak hazırlayabilirsiniz. Eğer çekirdek aile olarak yaşıyorsanız pişirdikten sonra tüketmediğiniz miktarını buzdolabında 3 - 4 gün saklayabilirsiniz.

Servis: Dikdörtgen büyük boy fırın kabı

Hazırlama süresi: 30-35 dakika

Pişirme süresi: 25- 30 dakika

Fırında makarna için malzemeler:

1 paket ortası delik boru makarna

4 lt su

1 çorba kaşığı tuz

1 çorba kaşığı zeytinyağı

İç harç için;

500 gr az yağlı dana kıyma

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

1 kırmızı kapya biber

5 sivri biber

2 orta boy havuç

400 gr domates püresi (yaz domateslerinden hazırladığım)

Yarım su bardağı kırmızı şarap, opsiyonel

1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Fırında makarna yapılışı:

*Kıymayı geniş bir tavaya alıp 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Beşamel sos için malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

3 çorba kaşığı dolusu tereyağı

1 su bardağı un

5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı muskat

150 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

Yapılışı:

*Makarna için derin bir tencereye su alın, açık ateşte su kaynamaya başlayınca tuz ve makarnaları ekleyin, paketin üzerinde yazan sürede haşlayın (yaklaşık 11 dakika haşladım). Sularını süzdürerek tekrar tencereye alıp üzerlerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirerek karıştırın.

İç harç için;

*Kıymayı geniş bir tavaya alıp 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyerek orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun, Kuru soğanları ekleyip soğanlar yumuşana kadar kavurun. Doğranmış biberler ve rendelenmiş havucu ilave ederek sebzeler hafifçe yumuşayana kadar 3- 4 dakika daha kavurun, sarımsakları da ilave edip karıştırın. En son domates püresi, dilerseniz kırmızı şarap, baharatlar ve tuzu ekleyip ocağı kapatın.

Beşamel sos yapılışı:

*Tereyağını tencereye alıp kısık ateşte eritin. Unu ilave edip 1-2 dakika kavurduktan sonra sütü yavaş yavaş eklerken topaklaşmaması için bir yandan el çırpıcısıyla karıştırmaya devam edin.

*Tuz, karabiber ve muskatı sütlü karışıma ilave edin. Ocağı orta ateşe ayarlayıp sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar pişirin, 2 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın.

*Fırında makarna üzerine kullanacaksanız 150 gr rendelenmiş mozarella peyniri ve isterseniz yarım çay kaşığı kadar sarımsak tozunu da ekleyip karıştırın.