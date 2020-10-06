Pantone regl kırmızısı

Kırmızının parlak bir tonu olarak belirlenen “Periyod rengi”, insanları adet dönemi hakkında daha açık şekilde konuşmaya teşvik etmek için başlatılan bir kampanyanın parçası olarak sunuldu. Kampanyada, menstrüasyonla ilgili damgalanmayı kırmak ve reglin olumlu yanlarını desteklemek amaçlanıyor. Kampanya ayrıca, kültürde regl döneminin daha sempatik ve doğru bir şekilde tasvir edilmesini teşvik etmek amacıyla her cinsiyetten insanı adet dönemi hakkında konuşmaya teşvik ediyor.

Renk kodları sağlayarak tasarım dünyasında yaygın kullanılan bir renk referans sistemi sağlayan ve dünyanın en yaygın renk eşleştirme sistemi olarak kullanılan Pantone, İsveç kadın sağlığı markası Intimina ile iş birliği yaparak “Seen + Heard” adlı bir kampanya başlattı. Intimina markası, regl dönemi için menstrual kap, pelvik taban ve Kegel egzersizleri için ürünler ve ayrıca temizleyiciler sunuyor. Firmanın global marka yöneticisi Danela Žagar şunları söyledi:

“Milyarlarca insanın adet görmesine rağmen, adet dönemi kamuoyunda tarih boyunca görülmemesi veya hakkında konuşulmaması gereken bir şey olarak görüldü. Popüler kültüre bakarsak adet döneminin yalan yanlış şekilde, uygunsuz şakalarla alay konusu halinde tasvir edildiğini görüyoruz.”

“Adet döneminin özel bir durum veya olumsuz bir deneyim olarak görülmesine son verme zamanı gelmedi mi? Regl günlerini damgalayarak olumsuz bir çerçeve içine alan insanlara seslenmenin zamanı gelmedi mi?”

Pantone'den yapılan açıklamada ise “Periyod", kampanyanın güçlendirici mesajının cesur ve kendine güvenli bir kırmızı tonuyla ifadesi olarak tanımlandı. PANTONE Başkan Yardımcısı Laurie Pressman “kırmızının aktif ve maceracı bir tonu” olarak ifade ettiği “Period” isimli yeni rengin, regl olan herkesi kendisiyle gurur duymaya cesaretlendirmesini umduğunu belirtiyor. Kampanyada; insanları adet dönemlerine sahip çıkmak, ayağa kalkmak, bu heyecan verici ve güçlü yaşam gücüyle doğmuş olmayı kutlamak, cinsiyetten bağımsız olarak herkesi bu saf ve doğal bedensel işlev hakkında kendiliğinden ve açıkça konuşmak için rahat hissetmeye teşvik etmek amaçlanıyor. Renk tonunu geliştirmek için düzenli bir adet akışından ilham alarak ve jinekologlara danışılarak çalışmış olsalar da yetkililer bu rengin hiçbir şekilde “doğru tasvir” olarak algılanmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Kampanya ayrıca, “adet gören insanlar” ifadesini de kullanarak regl konusunu cinsiyetçi çerçeveden çıkaran nüanslarıyla dikkat çekiyor.