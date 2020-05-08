Pandemi sonrası e-ticaret önem kazanmaya devam edecek

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Pandemi sonrası e-ticaret önem kazanmaya devam edecek
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Pandemi süresince e-ticaret hayatımızın bir parçası haline geldi. Evden konforlu alışveriş yapmaya çalıştığımız bu zamanlarda hızlı sipariş, sosyal mesafe, temassız ödeme ödemeyi mümkün kılan, ürünlere kolay bir şekilde ulaşma açısından pandemi boyunca devam eden dijital tüketim pandemi sonrasında da devam edecek ve e-ticaret önem kazanacak. Bu süreçte işletmelerin deneyimlediği dijital yenilenmeler gelişimlerine katkı sağlayarak yeni bir boyut kazanacak.

 

Uzmanların yaptığı son araştırmalara göre; pandemi sürecinde pek çok edinilen alışveriş alışkanlığının pandemi sonrasında da geliştirilerek yeni eklenen ihtiyaçların yanına normalleşme sürecine girerken ki oluşturulan ihtiyaçların da ekleneceği yönünde.

 

Ticaret uzmanları salgın sonrası dünya genelinde tüketicilerin taleplerinde değişiklikler yaşanacağı ve buna bağlı olarak e- ticaret firmaları tüketicilerin taleplerine hızlı bir şekilde karşılık vermek için ek olarak tüketiciye ürün gamının sunulması, tedarik zincirini pandemi süresince geliştirdiği tedarik zincirini ilerleteceğini; tüketiciyi önemsediğini gösteren farklı iş modelleri sunacağını ve salgın sonrasında bu sürecin doğru, etkili bir şekilde yönetilmesini gerektiğini belirtiyor.

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