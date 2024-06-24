Kız istemede ne konuşulur?

İstemeyle ilgili konuşmalar

Günün en önemli anlarından biri olan isteme konuşması, damat adayının ailesi tarafından yapılır. Bu konuşmada genellikle şu ifadeler kullanılır:

İsteme Konuşması:

"Allah'ın emri, Peygamberimizin kavli ile kızınız ...'yı oğlumuz ...'ya istiyoruz."

İstemede kız babası nasıl cevap verir?

Kız tarafı, genellikle kısa ve olumlu bir cevap verir. "Biz de uygun gördük, hayırlı olsun", "Çocuklar kendi aralarında anlaşmış, bize de onların yanında olmak düşer" gibi cümleler kullanılabilir.