Özgürlük dediğimiz

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Özgürlük dediğimiz
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Bu ara çok duyuyorum sürekli özellikle kadınlar da bir “özgür ruh” havaları esiyor. Evlenen yahut baba evinden göçmüş insanlar kadın – erkek fark etmez kendini özgür sanıyor. Ben ise pek de öyle düşünmüyorum. Nedir özgürlük dediğimiz şey? İstediğimiz her şeyi yapabilmek mi? Ya da ailemizin yanından çıkınca her şeyi yapabilmek mi? Hayır…

 

Özgürlük sözlük anlamı nedir? Herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmadan düşünme veya davranma şekli. Genelde insanlar özgürlüğü davranma şekli olarak adlandırır. Gece eve geç dönmek, arabada hız yapmak, isterse evlenmek istemezse boşanmak, avazı çıktığı kadar çığlık atmak, küfür etmek, tek defalık ilişki vs…

 

Ancak bana göre bunlar asla bir özgürlük değildir. Bunları yaşayanlar özgür olduğunu düşünmemeli. Bunların hepsinin sonu ve bunlara çıkan yok köleliktir. Aşırı özgürlük ve gereksiz hareketlerin sonu bireylerde köleliğe dönüşür. Maalesef bunun daha farkına varılmış değil…

 

Bugün ne acıdır ki daha 20 yaşlarındaki gençler bir erkekle ya da bir kadınla ilişki yaşadığı zaman, ertesi gün kendilerine güveni yerine gelmiş ya da kendilerini özgürleşmiş sanıyorlar... Bu bir yanılgıdır. Aslında ciddi anlamda bir köleliğe yanlışlığa adım atmışlardır.

 

Özgürlüğün eğer bir anlamı olacaksa; bu insanlara duymak istemediklerini söylemektir mesela. Bir insanın düşüncesini açıklayamaması köleliktir. Birine bağlı kalmak özgürlük değil köleliktir. Asıl özgür olan hayatta birilerine bağlı olmadan birey olarak insan olarak tek parça kalabilmektir.  Özgür olmakla insan olmak eş anlamlıdır.

 

Özgürlük, istediklerinizi yapmak değil, istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda olmayışınızdır.

 

Yazı: Zeynep Erkmen Açıkbaş

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