Herkese merhabalar. Bu ayki son köşe yazımı benim için çok özel bir festivale ayırmak istiyorum. Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Barikat Film Festivali, engelli bireylere fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini bir kez daha göstermeye hazırlanıyor.

Festival Başkanı, değerli yönetmen Hüseyin Nacar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen birçok etkinlikte ben de yer alıyorum. Geçmiş yıllarda pek çok ünlü ismin katıldığı, UNESCO başta olmak üzere uluslararası kurumların da destek verdiği festivalde; görme engelliler futbol maçları, maraton koşuları ve birbirinden değerli kısa film gösterimleri düzenlendi. Uzun yıllardır İstanbul'un ev sahipliği yaptığı festival, bu yıl sınırlarını genişleterek Hollanda'ya taşınıyor.

5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Başkan Hüseyin Nacar'ın bana, “Ersin, seni bu festivalde tertip görevinde görmek istiyoruz. Hollanda'ya gelmen için elimizden geleni yapacağız” demesi beni gerçekten çok mutlu etmişti. Gerekli işlemleri gerçekleştirdik, Hollanda'ya gitme ihtimalim beni oldukça heyecanlandırdı. Ancak ne yazık ki bu yolculuk gerçekleşmedi. Yine de festivalden uzak kalmayacağım. Online bağlantıyla gerçekleştirilecek panelde konuşmacı olarak yer alacağım. Belki fiziksel olarak Hollanda'da bulunamayacağım ama düşüncelerimle, sözlerimle ve mücadelemle orada olacağım.

Benim en büyük hedeflerimden biri engelli bireylerin sesi olmak, daha fazla insanın hayatına dokunmak, daha fazla eve ulaşmak ve insanlara umut verebilmek. Çünkü bazen bir insanın anlattığı hikâye, başka bir insanın hayata tutunmasına vesile olabilir. Barikat Film Festivali'nin de bu anlamda bize yeni kapılar açacağına inanıyorum. Engellerin değil, fırsatların konuşulduğu; insanların yetersizlikleriyle değil, başarılarıyla anıldığı bir dünya dileğiyle…

Barikat Film Festivali'nde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, festivalin Hollanda'da çok daha geniş kitlelere ulaşmasını diliyorum.

Engelsiz yarınlarda buluşmak üzere...