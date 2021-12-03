Özbek ekmeği

Müjgan Yurtseven'den Özbek ekmeği tarifi...

Özbek ekmeği
Yaşam
03 Aralık 2021 Cuma

Özbekistan'da hemen her evde tandırda pişirilen ince ve tereyağlı leziz bir ekmek çeşidi...


Süt, tereyağı ve az miktarda maya ile orta sertlikte hazırlanan hamur dinlendirildikten sonra pide gibi ince açılıyor ve geleneksel delikli tasarımları çekiç (chekich) adı verilen metal ekmek damgalarıyla hamurun ortasına vurularak şekil veriliyor. Üzerine susam ve çörek otu serpilerek tandırda pişiriliyor.


Yıllar evvel Özbekistan'dan metal çekiç hediye olarak gelmişti, evde epey denemeler de yapmıştım ama fotoğraf çekmediğimden tarifini yazamamıştım. Geçenlerde Özbekistan'dan kıymetli bir dostumuz ekmek ile birlikte tarifini de gönderince onun tarifiyle yaptım bu defa.


Özbek ekmeğinin lezzeti aslında beni çocukluk yıllarıma götürüyor; Annemin hemen hemen aynı hamurla bize hafta sonu kahvaltılarında pişirdiği çörekle epey benzerlikler var, sadece annem tereyağını daha fazla kullanarak küçük boyutta porsiyonluk yapardı, üzerlerine çatal ile şekil vererek fırında pişirirdi, en çok sevdiğimiz bölümü de kıyır kıyır lezzetteki kenarlarıydı...


Aslında birbirine yakın kültürlerde benzer ne çok lezzetler var. İlerleyen zamanlarda annemin yaptığı çöreğin tarifini de paylaşırım sizlerle...


Servis: 2 adet 25 cm çapında


Hazırlama & bekletme süresi: 10 + 30 dakika


Pişirme süresi: 25 - 30 dakika



Malzemeler:

  • 250 ml ılık süt
  • 75 gr eritilmiş tereyağı
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı Instant kuru maya
  • 500 gr un
  • 1,5 çay kaşığı tuz

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşı susam
  • 1 çay kaşığı çörek otu

Yapılışı:

  • Ilık süt, tereyağı, toz şeker ve kuru mayayı yoğurma kabına alarak karıştırın. Un ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın (hamurun kıvamı orta sertlikte olmalı). Hamur iyice toparlanınca iki eşit parçaya ayırıp yuvarlayın, üzerlerini streç film ile kaplayarak 30 dakika kadar dinlendirin.
  • İki fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırın ısısını 200 dereceye ayarlayın (en az 15 dakika 200 derecede ısıtılmalı).
  • Dinlenen hamurları merdane yardımıyla yaklaşık 25 cm çapında açın, üzerlerine elinizde varsa çekiç ile veya çatal yardımıyla şekiller verin. Üzerlerine çırpılmış yoğurt sürüp susam ve çörek otu serpiştirin. Hamurları tepsiye aktarıp ısınmış fırına verin, ısıyı 180 dereceye düşürün. Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 - 30 dakika pişirin.

Kısa bir not;


Ekmekler bir hafta kadar serin yerde veya buzlukta bir ay saklanabilir. Tüketmeden önce tost makinesinde veya fırında ısıtınca ilk günkü tazeliğinde oluyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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