Ombre concealer akımı

Göz altındaki koyu halkalarından şikayet edenlere TikTok'tan çıkan ilginç trend...

Ombre concealer akımı
Güzellik
Giriş: 02 Ağustos 2023 09:49
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Göz altlarınızı aydınlatmak için sizi adeta gökkuşağı gibi kapatıcı ve allık sürmeye teşvik eden yeni bir TikTok makyaj akımı var. Ombre kapatıcı olarak bilinen trend birçok sosyal medya platformunda paylaşılmaya devam ediyor.


Ombre concealer (kapatıcı) nasıl uygulanır?


Teknik, gözlerinizin altına bu makyaj için sahip olduğunuz ürünlerle nokta konulmasıyla başlıyor. Önce iç köşelere yakın en açık kapatıcı tonu ile ardından ortada daha koyu bir ton ile ve son olarak en dış köşede tercih ettiğiniz allıkla sonlanıyor. Bu trend, ayrı fırçalar kullanmak zorunda kalmadan tek bir karıştırma işlemiyşe göz altlarınızı aydınlatarak ve elmacık kemiklerinizi kaldırarak aynı anda birden fazla görevi yerine getiriyor.


Aslında gözlerinizin altında bir şeftali tonlu bir ürün veya corrector kullanmak, koyu halkaları aydınlatmak ve nötralize etmek için yıllardır kullanılmakta. Uygulamaya başlamadan fondöteninizden iki veya üç ton daha açık bir kapatıcı seçin, ardından fondöteninizden bir ton daha açık olan bir kapatıcı seçin ve bu şekilde ilerleyin. Aynı dokuya sahip formüllü ürünleri kullanmak göz altlarınızda farklılıkların oluşmasını önler. Sıvı kapatıcı ve likit bir allığın bu teknik için en iyi sonuç verdiği trend olan videolardan anlaşılıyor.


İşte Ombre Concealer akımının uygulanmasına yönelik örnek görseller ve uygulama tavsiyelerimiz











Kapatıcı ve allığın nerede başlayıp bittiğinin belli olmaması için karıştırmaya iç köşelerden başlamanız daha faydalı olabilir. Karıştırma işleminden sonra transparan bir pudrayla üstünden geçebilir ve yanaklarınıza biraz allık ekleyip bütünlük sağlayarak daha kalkık bir elmacık kemiği görüntüsüne sahip olabilirsiniz.


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