Okullarda uyulması gereken hijyen kuralları

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, haftada 5 gün olacak şekilde yeniden başladı. Uzmanlar, salgının devam etmesi nedeniyle maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını önemle çiziyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığının okullarda uygulanacak sıkı tedbirlerle güvence altına alınması gerekiyor.

Peki okullarda alınması gereken tedbirler neler? Öğrenci ve öğretmenlerin toplu olarak kullandığı alanlarında hijyen açısından ne gibi önlemler almak gerekiyor? Nilco Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Hakan Mete’nin konu hakkındaki önerileri:

Okul girişi ve koridorlar

Öncelikle okul girişi ve koridorlar titizlikle dezenfekte edilmeli. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin okul girişinde ateş ölçümleri yapılmalı ve okulun her bölgesinde düzenli aralıklarla el dezenfekte stantları bulunmalı. Zeminin ve duvarların, kısacası çocukların dokunabileceği her şeyin gün içerisinde rutin olarak, profesyonel ekipmanlarla dezenfektasyonunun yapılması gerekiyor.

Havanın dezenfekte edilmesi

Okuldaki tüm alanlarda, ortamda bulunan soğutma ve ısıtma araçlarının filtrelerinin temizliği ve dezenfektasyonu muhakkak yapılmalıdır. Ayrıca pandemi koşulları gereği, ortam havasının rutin olarak dezenfektasyonu uygulaması yapılmalıdır.

Ortak kullanılan materyaller

Dersliklerde yer alan sıra, masa ve temas edilen her materyalin düzenli dezenfekte edilmesi ve teneffüslerde ortamın havalandırılması gerekiyor. Tebeşir, kalem, tahta silgisi, spor aletleri, çocukların oynadıkları toplar, basket potaları, kale direkleri vs. gibi ortak kullanım materyalleri rutin ve düzenli olarak dezenfektanlarla temizlenmelidir.

Tuvaletlerin hijyeni

Öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı tuvaletler en riskli alanların başında geliyor. Tuvaletlerin içlerinin, klozet içi ve kapaklarının, sifon kollarının, el ile dokunulan kapı kolları, çeşmeler ve sabunlukların; zeminlerin, lavaboların, çöp kovalarının ve ortamdaki havalandırma filtrelerinin dezenfektasyonu dikkatlice yapılmalıdır.

Yemekhane ve öğretmen odaları

Yemek yeme alanlarının zeminleri, duvarları, masa, sandalye, servant takımları, çay, kahve, sebil ve çöp kovaları gibi ortak kullanım araçlarının tümü düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. Yine buralarda yer alan havalandırma ve klima filtrelerinin iyice temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretmen odalarında yer alan oturma grupları, zeminler, duvarlar, çay, kahve, sebil gibi araçların tümünün de temizlik ve dezenfektasyonu yapılmalıdır.

Covid-19'dan korunmak adına günlük hayatta sık sık el yıkamak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske takmanın dışında dezenfeksiyon da büyük önem taşıyor. Uzmanlar bu konuda, okula gitmeden ve okuldan döndükten sonra kıyafetlerin rutin olarak dezenfekte edilmesinin virüs riskini büyük oranda azalttığını dile getiriyor. Aynı zamanda okulda öğrencilerin oturduğu sıraların da düzenli olarak dezenfekte edilmesi şart. NanoPax’ın konu hakkındaki önerileri ise şöyle:

Ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon

Öğrencilerin gün içinde pek çok kez kullandıkları tuvaletler de hijyene üst düzeyde önem verilmesi gereken alanların başında geliyor. Yapılan araştırmalar özellikle tuvalet temizliğinin çocukların olumlu davranışsal değişimlerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Gün boyunca birçok öğrencinin kullandığı bu alanlarda çocuklar sabunluk, musluk başlığı ve kapı kollarıyla temas halinde oluyorlar. Hem bu yüzeylerin hem de kullanmadan önce ve sonra ellerin dezenfekte edilmesi şart.

Okul sonrası dezenfeksiyon

Tüm gün okul ve çevresinde, serviste ya da yolda çeşitli yüzeylerle temas halinde olan öğrencilerin okul sonrasında da hijyenlerine özen göstermeleri önemli. Uzmanlar 65 yaş üstü bireylerin yaşadığı geniş ailelerin bu konuda ekstra özen göstermesi gerektiğini vurguluyorlar. Okul kıyafetlerinin, çantaların ve çeşitli gereçlerin özenle dezenfekte edilmeleri gerekiyor.

Sürdürülebilir bir eğitim hayatı için hijyen

Araştırmalar eğitim ve öğretim hayatının normale dönmesinin çocukların doğrudan görsel eğitimleri için oldukça yararlı olduğunu gösteriyor. Yeniden okullarına dönmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilerin okulların açılması ve açık kalabilmesi için hijyen kurallarına özen göstermeleri gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin Covid-19’dan korunmak için beslenmelerine dikkat etmeleri ve zorunlu olmadıkça kapalı alanlarda kalmamaları, açık havaya çıkmaya özen göstermeleri önemli.