Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Pandeminin ardından bir buçuk yıl sonra yeniden yüz yüze eğitime dönen üniversitelerde eğitimin nasıl olacağına yönelik detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Anne - Baba
08 Eylül 2021 Çarşamba

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021-2022 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Erol Özvar, yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini, kampüslerde Covid-19 ile ilgili sürecin dijital sistemlerle yakından izleneceğini bildirdi.


Üniversitelerde salgın sürecinde sağlıklı kampüs uygulamaları konusunda YÖK, TSE ve Sağlık Bakanlığı ile geçen yıl hazırlanan rehberin güncellendiğini ve yeni duruma uyarlandığını açıklayan Prof. Dr. Özvar, "Üniversitelerimizin kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına uyulması, tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması, blok derslerin yapılmaması, mutlaka ara vererek dersliklerin havalandırılmasının sağlanması, basit gibi görünen ancak salgının yayılmasını azaltmada büyük önem taşıyan önlemlerdir. Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi ve dersliklerle laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasitenin aşılmaması, öğrencilerin gruplara bölünmesi de yine önemli uygulamalardır” ifadelerini kullandı.


Rehberde, Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra eğitim öğretim süreçlerine ilişkin detayların yer aldığını anlatan Prof. Dr. Erol Özvar, şu bilgileri verdi:


  • Üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Yani bu şekilde üniversitelerde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrenciler dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecek. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek.

  • Uzaktan eğitim sadece çevrim içi değil, derslere ait eğitim materyallerin bir bölümünün sisteme önceden yüklenmesi yoluyla da olabilecek. Bu sayede öğrenciler diledikleri zaman canlı dersler olmadan bu derslere ve notlara ulaşabilecek.

  • Üniversitelerin derslerin bir kısmını yüz yüze verirken "senkron" denilen aynı anda çevrim içi olarak da öğrencilerine ulaştırabileceğini, ayrıca "asenkron" yani derslerin video kayıtlarının izlenmesinin önünü açan uygulamalar yapılabilecek.

  • YÖK ve üniversiteler iş birliği yaparak öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel ile ilgili Covid-19 verileri, HES kodu üzerinden takip edilecek.

  • Üniversiteler, Covid-19 ile ilgili anlık dijital verileri güncellenmiş bir şekilde Sağlık Bakanlığı’ndan alabilecek. Üniversiteler, kendi öğretim elemanları, idari personel ve öğrencileriyle alakalı Covid-19 aşı, risk, enfekte ya da karantina gibi durumlara ait dijital verileri Sağlık Bakanlığından takip edebilecek. Böylelikle üniversiteler, kendi öğrenci ve öğretim elemanı nüfusuyla ilgili salgının seyrini yakından izleyebilecek.

Üniversitelerde pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak?

Prof. Dr. Erol Özvar, kampüslerde pozitif vaka halinde yapılması gerekenlerin ne olacağına ilişkin şu bilgileri verdi “Sağlık Bakanlığı, sosyal alanlarda, kapalı alanlarda bir vaka ortaya çıktığında hangi tedbirlerin alınacağını bizlerle paylaşmaktadır. Bu durumda Sağlık Bakanlığının yayımladığı rehbere göre hareket edilecek. Bunun somut adımlarını üniversitelerimiz eğitim öğretim dönemi başlamadan hemen önce bütün öğrencileriyle paylaşacak. Bütün pozitif vaka durumları karşısında nelerin yapılacağı masada şu anda bulunmaktadır.”


Öğrenciler yeniden okullarda
Öğrenciler yeniden okullarda


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