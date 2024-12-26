Ocak ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Yeni yılın ilk ayı gezegensel etkileşimler açısından oldukça hareketli diyebilirim. Öncelikle ay başında tehlikeli bir Mars Plüton karşıtlığı var. Bu patlayıcı enerjisi çok yüksek olan bir durum. Savaş, tartışma, gizli ve nahoş bilgilerin açığa çıkarılması sonucu çıkan krizler, manipülatif davranışlar gibi konuları anlatır ve ay başına çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Ay ortasında ise bunun çok daha yumuşağını yaşayacağız. Mars Neptün üçgeni ile tüm bu sertlikleri yumuşatacak ve hayatımıza empati ve yardımseverlik getirecek. Hedeflerimize giden yolda sezgilerimiz bizimle beraber ve duygusal yatırım yaptığımız konularda ihtiraslı ilerlememize devam ediyoruz.

Ay sonunda ise Mars Uranüs ile altmışlık yapacak ve yaratıcı, girişimci enerjimiz zirve yapacak. Eğlenceli, fiziksel olarak aktif günler geçireceğiz. Bu dönemde eğer Mars Retro olmasaydı yeni başlangıçlar için oldukça elverişli derdim ama Mars retro biraz düşündürüyor tabiiki.

Gezegen burç değişikliklerine gelecek olursak, bu ayın baş aktörü olan Mars’tan başlasak iyi olacak gibi görünüyor. Ay başından itibaren Mars Yengeç burcuna geçecek ve retro olarak devam edecek. Mars maalesef ki çok rahatsız. Bu ay, ay başındaki Plüton açısı hariç neyse ki kötü bir durumda değil ama bu ay başındaki patlayıcı, alıngan, ayrılık enerjisi barındıran bu Mars Plüton karşıtlığına tekrar dikkat çekmek istiyorum.

Yine ayıın hemen ilk günlerinde Venüs çok güçleneceği Balık burcuna geçecek. Aslında Mars’ın bu sert etkisini çok yumuşatacak, oldukça yumuşak ve romantik bir etki diyebilirim. Özellikle politika, siyaset, sosyal ilişkilerimiz ve ikili ilişkilerimizdeki fedakarlığı koruyarak bence Mars Plüton’un çok egosal etkisini azaltacak fakat alınganlık ve fazla duygusallığa çok dikkat.

Merkür Oğlak'ta ayın büyük çoğunluğu geçecek, Güneş ile birlikte Oğlak etkisi yoğun bir ay geçireceğiz. Sorumluluklarımıza odaklandığımız ciddi bir ay. Ay sonunda bu ikisi Kova burcuna geçecek, sosyalliğimiz çokça artacak, entelektüel olarak daha aktif olacağız.

Son olarak ayın son günlerinde Uranüs ileri harekete geçecek. Uranüs Boğa burcundaki son günlerini geçirirken olay bazında daha fazla etki yaratmak üzere ileri harekete başlıyor. Ay sonunda İlerici hareketler, zincir kıran olayların Boğa burcu haritamızda neredeyse orada çok daha hızlanacağı bir döneme gireceğiz. Aslında bu ay çoğunlukla durağan geçecek, önümüzdeki ayın da ortalarından itibaren bu etkiler başlayacak bunu da belirtmeliyim, ama tam ileri hareket bu ayın sonunda.

Ocak ayının önemli gökyüzü açıları;

3 Ocak - Venüs Balık'ta!

3 Ocak - Mars Plüton Karşıtlığı:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

5 Ocak - Güneş Satürn Altmışlığı:

Kendimizi disipline edebildiğimiz, görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız, duygularımızı bir süreliğine erteleyebildiğimiz bir zaman dilimi. Hedeflerimize ulaşma yolunda kullanabileceğimiz günlerdeyiz.

6 Ocak - Mars Yengeç'te!

6 Ocak - Merkür Neptün Karesi:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

8 Ocak - Merkür Oğlak'ta!

9 Ocak - Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

13 Ocak - Mars Neptün Üçgeni:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

13 Ocak - Güneş Uranüs Üçgeni:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

14 Ocak - Venüs Jüpiter Karesi:

İlişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

16 Ocak - Güneş Mars Karşıtlığı:

Gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır.

17 Ocak - Güneş Neptün Altmışlığı:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

19 Ocak - Venüs Satürn Kavuşumu:

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

19 Ocak - Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

19 Ocak - Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

19 Ocak - Güneş Kova'da!

21 Ocak - Merkür Chiron Karesi:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

21 Ocak - Güneş Plüton Kavuşumu:

Kendimizi daha baskın bir şekilde ifade etmek istediğimiz, gücümüzü biraz abartılı kullanabileceğimiz, kendimizle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gereken bir dönemdeyiz. Pire için yorgan yakmamak gerekiyor.

23 Ocak - Mars Uranüs Altmışlığı:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

23 Ocak - Merkür Mars Karşıtlığı:

Sivri dilli ve tartışmacı bir dönem. Konuşulanlar ileride yara ve ayrılık olarak geri dönebilir. Zihnimiz hızlı, girişken ve enerjik.

24 Ocak - Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile çok haşır neşir olduğumuz günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

26 Ocak - Venüs Mars Üçgeni:

İkili ilişkilerde tutkulu, doğru zamanlamalar yaptığımız, uyumlu ve erotik bir dönem. Ayrıca çekiciliğimizin de yüksek olduğu ikili ilişkileri başlatmak açısından oldukça güzel bir zaman.

26 Ocak - Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

27 Ocak - Venüs Uranüs Altmışlığı:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

28 Ocak - Merkür Kova'da!

29 Ocak - Merkür Plüton Kavuşumu:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

30 Ocak – Uranüs ileri harekete başlıyor!

31 Ocak - Güneş Jüpiter Üçgeni:

Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

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