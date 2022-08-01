Nohut unlu kraker nasıl yapılır?

Sağlıklı atıştırmalık; Nohut unlu krakerler gluten alerjisi olanlar ve vegan beslenenler için de dilaysağlıklı ve leziz ara öğün atıştırmalığı… İçeriğinde yumurta ve süt ürünleri olmadığından kapalı kapta uzun süre saklayabilirsiniz.

Servis: 17 - 18 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika

Nohut unlu kraker için malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak nohut unu

1 er çay kaşığı kuru fesleğen, kuru kekik ve pul biber

1 yemek kaşığı susam

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

50 ml ılık su

1 yemek kaşığı nohut unu

Nohut unlu kraker yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip kenarda bekletin.

*Nohut unu, baharatlar, susam, tuz ve zeytinyağını karıştırma kabına alın. Üzerlerine suyu yavaş yavaş eklerken bir yandan yoğurun (ihtiyaç duyarsanız kontrollü olarak 1 - 2 yemek kaşığı daha su ekleyin). Hafifçe ele yapışan kıvamda olan hamuru elinizi nohut ununa bulayarak minik yuvarlaklar hazırlayın (17 - 18 adet olacak gibi), avucunuz içinde mümkün olduğunca incelterek tepsiye sıralayın (görseldeki gibi).

*175 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 15 - 20 dakika pişirin. Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…