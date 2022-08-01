Nohut unlu kraker nasıl yapılır?

Sağlıklı atıştırmalık; Nohut unlu krakerler gluten alerjisi olanlar ve vegan beslenenler için de dilaysağlıklı ve leziz ara öğün atıştırmalığı… İçeriğinde yumurta ve süt ürünleri olmadığından kapalı kapta uzun süre saklayabilirsiniz.
Servis: 17 - 18 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15 - 20 dakika
Nohut unlu kraker için malzemeler:
250 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 1 bardak nohut unu
- 1 er çay kaşığı kuru fesleğen, kuru kekik ve pul biber
- 1 yemek kaşığı susam
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 50 ml ılık su
- 1 yemek kaşığı nohut unu
Nohut unlu kraker yapılışı:
*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip kenarda bekletin.
*Nohut unu, baharatlar, susam, tuz ve zeytinyağını karıştırma kabına alın. Üzerlerine suyu yavaş yavaş eklerken bir yandan yoğurun (ihtiyaç duyarsanız kontrollü olarak 1 - 2 yemek kaşığı daha su ekleyin). Hafifçe ele yapışan kıvamda olan hamuru elinizi nohut ununa bulayarak minik yuvarlaklar hazırlayın (17 - 18 adet olacak gibi), avucunuz içinde mümkün olduğunca incelterek tepsiye sıralayın (görseldeki gibi).
*175 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 15 - 20 dakika pişirin. Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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